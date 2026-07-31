«С рождения»: Исполнитель хита «Тело-убийца» раскрыл секрет популярности у зумеров

31 июля 2026, 15:05

Певец Игнатий Винтуров назвал искренность причиной своей популярности у зумеров

Игнатий Сорокин (Фото: Instagram* @winturov)

Певец Игнатий Винтуров (настоящее имя — Игнатий Сорокин), который приобрёл известность благодаря треку «Тело-убийца», объяснил причины своей востребованности среди зумеров.





В беседе с «Газетой.Ru» певец подчеркнул, что всегда ощущал себя звездой, однако сейчас это положение подтверждают сотни тысяч слушателей.

«Я звезда уже, как только родился. По крайней мере, так завещала моя матушка. Секрет моей популярности — это неподдельная искренность, бескорыстность. Мне нечего стесняться. Оказывается, хейт есть, но он такой незначительный. Я не придаю ему значения», — рассказал Винтуров.