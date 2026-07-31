«Мамина рыба»: Полина Диброва неожиданно раскрыла детали звонка бывшего мужа

31 июля 2026, 14:39

Полина Диброва рассказала о звонке Дмитрия с просьбой дать рецепт «маминой рыбы»

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Бывшая супруга Дмитрия Диброва Полина в своём блоге рассказала о недавнем телефонном разговоре с телеведущим.





Модель сообщила, что поддерживает связь с отцом своих сыновей и в любой момент готова прийти ему на помощь. По её словам, такие отношения вызывают у неё чувство гордости.

«Вчера позвонил Дмитрий и попросил у меня любимый рецепт «маминой рыбы». Когда-то я у неё всё расспросила и на протяжении всех лет готовила для мужа «как мама». Я с радостью всё рассказала и предложила помощь в приготовлении. Горжусь уровнем наших отношений и уважением друг к другу. Главное — дети и их спокойствие», — рассказала бизнесвумен.