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«Что движет теми, кто заступается за павлина?»: Поплавская резко высказалась о Киркорове

Поплавская назвала Киркорова павлином и заявила, что он не нужен России
Яна Поплавская (Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya)

Яна Поплавская (Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya)

Продюсер Яна Поплавская назвала поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова «павлином», заявив, что он больше не нужен стране.
«Киркорова не станет, как только этот бизнесмен потеряет интерес. (...) Он вышел в тираж задолго до того, как вошел не в ту дверь. Мною движут понятия чести и долга перед Родиной, обостренное чувство справедливости. Что движет теми, кто, брызжа слюной, заступается за павлина?» — задалась Поплавская вопросом в Telegram-канале.
Таким образом она намекнула на участие Киркорова в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, вызвавшей в свое время широкий общественный резонанс.

Поплавская резюмировала, что композиции певца фигурируют в концертных программах благодаря протекции «человека с деньгами».

Ранее молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношении мужа к ее образам.

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#мир
#россия
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#шоу-бизнес
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#скандал
«Я для него красивая всегда»: Брухунова о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами
Брухунова рассказала о восхищении Петросяна ее знаменитыми образами
11 марта 2025, 13:17

Татьяна Брухунова (Фото: Инстаграм* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношении супруга к ее образам. Об этом она сообщила в подкасте Юлии Болдыревой.
По ее словам, знаменитый юморист поддерживает жену во всех начинаниях, особенно в ее модных экспериментах.

«Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: "Такая ты сегодня красавица"», — рассказала Татьяна.

Брухунова добавила, что не только наряжается сама, но еще одевает и Евгения Петросяна. Примечательно, что далеко не все считают, что супруга Петросяна может похвастаться чувством стиля.

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#мода
#евгений петросян
#супруги
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«Не буду заводить семью»: Стас Пьеха поделился планами на личную жизнь
11 марта 2025, 13:11

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В конце прошлого года певец Стас Пьеха признался, что обрел счастье, однако оказалось, что говорил он не об отношениях, а о наслаждении одиночеством. В свежем интервью артист поделился планами на ближайший год.
«Мое сердце свободно. Я в ближайший год не планирую заводить семью», — рассказал Стас в разговоре с KP.RU.

Кроме того, он рассказал, что активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме.

«Если говорить о питании, то как раз сейчас я стал более пристально за ним следить, отмечать, какой продукт каким образом на меня влияет», — рассказал Пьеха.

Артист честно признался, что доволен тем, как выглядит в 44 года.

5 марта Стас Пьеха пригласил бывшую жену Наталью Горчакову и сына Петю на свой концерт, во время которого вывел за руку 10-летнего наследника. Ранее мужчина признавался, что ему тяжело назвать себя идеальным отцом, однако он работает над собой и старается быть действительно хорошим родителем.

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«Муж меня отругал»: сестра Ольги Бузовой рассказала о неприятном событии
Сестра Ольги Бузовой пожаловалась на маникюрный салон
11 марта 2025, 12:59

Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)

36-летняя сестра Ольги Бузовой регулярно делится с фанатами бьюти-советами. Недавно блогер решила сделать маникюр в салоне, однако результат оказался весьма плачевным.
Сестра знаменитой телеведущей отдала за маникюр 5 тыс рублей, но практически сразу же покрытие потрескалось и слезло с ногтей. Когда Анна обратилась в салон, ей предложили переделать маникюр за дополнительную плату.

Уточняется, что Бузова согласилась, но потом пожалела об этом.

«Любимый наругал, что я заплатила. Говорит: надо было встать и уйти. Это они должны доплачивать, чтоб такие красивые пальчики вообще трогать. Но я так не умею», — отметила Анна.

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#человек
#телевидение
#красота
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Звезда «Гарри Поттера» запустила OnlyFans
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун, запустила OnlyFans
11 марта 2025, 12:40

Джесси Кейв (Фото: Instagram*/jessiecave)

Британская актриса Джесси Кейв, сыгравшая студентку «Хогвартса» Лаванду Браун во франшизе «Гарри Поттер», запустила свою страничку на OnlyFans. Об этом звезда сообщила в социальных сетях.
По ее словам, она собирается размещать контент, делая акцент на фетиш с длинными волосами.

«Просто чувственный контент с моими волосами. Думаю, это принесет мне деньги», — добавила Кейв, пояснив, что «обнаженки» не будет.
Девушка также уточнила, что ей нужны деньги, чтобы отремонтировать дом и рассчитаться с долгами. Звезда резюмировала, что ей тяжело в финансовом плане, поскольку в киноиндустрии нет работы.

Ранее сообщалось, кем назвала себя балерина Анастасия Волочкова.

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*Запрещен в РФ
#мир
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#звёзды
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#великобритания
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«Музыка живет во мне»: Волочкова назвала себя главной певицей России
Балерина Волочкова заявила о планах записать новый музыкальный альбом
11 марта 2025, 12:31

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о планах записать новый музыкальный альбом и назвала себя будущей главной певицей России. По ее словам, многие артисты мечтают записать с ней дуэт, но она хочет выступать и петь одна.
Балерина также напомнила, что в 2014 году у нее уже выходил музыкальный альбом, состоящий из 14 песен, и порекомендовала послушать из него композицию «Мне нравится».
«Есть идея записать танцевально-песенный альбом с красивой музыкальной аранжировкой. Потом я буду эти песни исполнять и танцевать под них. Я стану главной певицей всея Руси. <…> Да, многие говорят, что голос и слух у меня есть. А как им не быть, я же выросла на музыке, я тонко чувствую эту стихию, она живет во мне», — поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Экс-прима Большого театра призвала своих фанатов с нетерпением ждать выхода ее второго альбома, который обязательно станет для них удивительным.

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