«Что движет теми, кто заступается за павлина?»: Поплавская резко высказалась о Киркорове

Яна Поплавская (Фото: Instagram*/the_yana_poplavskaya)
Продюсер Яна Поплавская назвала поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова «павлином», заявив, что он больше не нужен стране.
«Киркорова не станет, как только этот бизнесмен потеряет интерес. (...) Он вышел в тираж задолго до того, как вошел не в ту дверь. Мною движут понятия чести и долга перед Родиной, обостренное чувство справедливости. Что движет теми, кто, брызжа слюной, заступается за павлина?» — задалась Поплавская вопросом в Telegram-канале.Таким образом она намекнула на участие Киркорова в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, вызвавшей в свое время широкий общественный резонанс.
Поплавская резюмировала, что композиции певца фигурируют в концертных программах благодаря протекции «человека с деньгами».
Ранее молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала об отношении мужа к ее образам.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов