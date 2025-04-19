«Жалкое зрелище»: Поплавская раскритиковала Урганта, спевшего переделанный из песни про Москву «гимн Израиля»

Иван Ургант (Фото: Instagram**@urgantcom)
Яна Поплавская резко осудила Ивана Урганта, по слухам, покинувшего Россию. В своём Telegram-канале актриса высказалась о поведении шоумена, исполнившего со сцены на своём дне рождения «гимн Израиля».
Напомним, что 16 апреля Иван Ургант отпраздновал 47-летие в Израиле. Со сцены телеведущий также поздравил с прошедшим днём рождения уехавшую из России Аллу Пугачёву, посвятив ей песню. Однако внимание публики привлекло исполнение «гимна Израиля» из переделанной песни Олега Газманова «Москва».
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«Белый мрамор твоих синагог,Многие пользователи соцсетей не оценили перформанс артиста. Негативно о нём высказалась и Яна Поплавская, которая обвинила Урганта в том, что он «изуродовал» посвященную Москве песню и поглумился над своей Родиной.
Теплый запах от свежей мацы,
Вот в ульпане закончен урок,
Ведь теперь мы – израильцы!», – спел Ургант.
«Акт отчаяния Ивана Урганта. Изуродовать песню, посвященную столице России – Москве. Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище. <…> Глумление над гимном Москвы, воззвание к Ашкелону и Эйлату – это, несомненно, верх патриотизма… для истинного израильтянина. Иван – действительно большой патриот. Но другой Родины», – написала звезда фильма «Про Красную Шапочку».Читайте также:
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Анастасия Чинкова