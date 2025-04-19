Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Жалкое зрелище»: Поплавская раскритиковала Урганта, спевшего переделанный из песни про Москву «гимн Израиля»

«Жалкое зрелище»: Поплавская раскритиковала Урганта, спевшего переделанный из песни про Москву «гимн Израиля»

Поплавская назвала «жалким зрелищем» Урганта, исполнившего «гимн Израиля»
Иван Ургант (Фото: Instagram**@urgantcom)

Иван Ургант (Фото: Instagram**@urgantcom)

Яна Поплавская резко осудила Ивана Урганта, по слухам, покинувшего Россию. В своём Telegram-канале актриса высказалась о поведении шоумена, исполнившего со сцены на своём дне рождения «гимн Израиля».
Напомним, что 16 апреля Иван Ургант отпраздновал 47-летие в Израиле. Со сцены телеведущий также поздравил с прошедшим днём рождения уехавшую из России Аллу Пугачёву, посвятив ей песню. Однако внимание публики привлекло исполнение «гимна Израиля» из переделанной песни Олега Газманова «Москва».

«Белый мрамор твоих синагог,
Теплый запах от свежей мацы,
Вот в ульпане закончен урок,
Ведь теперь мы – израильцы!», – спел Ургант.
Многие пользователи соцсетей не оценили перформанс артиста. Негативно о нём высказалась и Яна Поплавская, которая обвинила Урганта в том, что он «изуродовал» посвященную Москве песню и поглумился над своей Родиной.

«Акт отчаяния Ивана Урганта. Изуродовать песню, посвященную столице России – Москве. Да и спел-то откровенно плохо, жалкое зрелище. <…> Глумление над гимном Москвы, воззвание к Ашкелону и Эйлату – это, несомненно, верх патриотизма… для истинного израильтянина. Иван – действительно большой патриот. Но другой Родины», – написала звезда фильма «Про Красную Шапочку».
Читайте также:

«Есть предатели, а есть люди, преданные Родине»: Цыганова потребовала признать Урганта иноагентом

«Я люблю Россию»: гомосексуальность*, позиция по СВО и бизнес в Париже. Правда ли, что Иван Ургант вернется на Первый канал?

«Кому нужен этот предатель?»: Семина призвала запретить Урганту въезд в Россию

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
**запрещён в РФ
#бизнес
#патриот
#пользователи
#россия
#москва
#израиль
«На фоне переполоха улетала»: Кристина Асмус покинула Россию после скандала на съёмочной площадке
Кристина Асмус улетала во Францию после скандала на съёмочной площадке
19 апреля 2025, 14:58

Кристина Асмус (фото: Telegram @asmusk)

Кристина Асмус призналась, что после скандала на съёмочной площадке улетела во Францию.
Актриса исполняет главную роль в сериале «Склиф». Однако недавно стали распространяться слухи о том, что Асмус отстранили от съёмок из-за конфликтного поведения с командой. Артистка опровергла эти домыслы, назвав их ложью. Однако вскоре руководство телеканала ТНТ всё же подтвердило эти сведения.

После громкого скандала Асмус уехала в Европу, где отметила 37-й день рождения.

«На фоне переполоха Кристина Асмус улетала из страны! Да, я прилетела во Францию и отметила свой день рождения в Нормандии! Шик, шак, шок! Ночью встретила свой праздник в пригороде Парижа за просмотром сериала "Улица Шекспира", до которого наконец добралась. А уже утром отправилась в Нормандию! Нежные, чуткие и пылкие дни сейчас. Спасибо всем ещё раз за поздравления, я в неге», – заявила актриса в личном блоге.
Читайте также:

«Это профнепригодность»: режиссер «Склифа» прокомментировала скандал с Кристиной Асмус

«Не по делу зазвездилась»: к славе разлучницы Кристины Асмус добавился статус скандалистки. Как живет звезда «Интернов» после развода

«Триггерит, когда артисты начинают творить чудеса»: Анна Хилькевич прокомментировала уход Асмус из «Склифа»
#день рождения
#режиссёр
#скандал
#актриса
#уход
#сериал
#съёмки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тина Канделаки раскрыла причину ухода реалити-шоу «ДОМ-2» с ТНТ
Канделаки: «ДОМ-2» ушёл с ТНТ из-за нехватки развлекательных шоу иного формата
19 апреля 2025, 14:23

Тина Канделаки (фото: Telegram @tikandelaki)

Реалити-шоу «ДОМ-2» стартовало на телеканале ТНТ в 2004 году. Оно быстро набрало популярность, и за жизнью молодых людей, желающих построить романтические отношения, следили тысячи зрителей.
Из года в год на проекте создавались новые пары, герои сходились, рожали детей и расходились. Однако в декабре 2020 года было объявлено об уходе «ДОМа-2» с телеканала ТНТ, а трансляции начали выходить на «Ю».

Причиной закрытия тогда назвали падение рейтингов и отсутствие крупных рекламодателей. Тина Канделаки назвала другую причину, по которой пришлось отказаться от самого продолжительного реалити-шоу на российском телевидении.

«Когда я пришла на ТНТ, то было понятно, что здесь очень сильный бренд Comedy Club – самый сильный юмористический бренд на российском телевидении. Но развлечения не до конца раскрыты. Первое, что сделал Александр Александрович Жаров, – закрыл „Дом-2“», – отметила директор ТНТ, слова которой приводит StarHit.
В качестве успешного развития жанра телешоу 49-летняя ведущая привела телеканал «Пятница», руководству которого, по её словам, удалось грамотно совместить интеллектуальный и развлекательный контент.

«Когда мы проводим общие встречи на каналах, то в первую очередь апеллируем безопасным смотрением, даже если мы показываем сложные эмоции на экране. Основной контур: развлечения должны быть умными – чтобы людям хотелось что-то интересное почитать, посмотреть, узнать. И они должны быть безопасными. Наша задача, когда вы включаете телевизор, – не испугать и дать ощущение, что всё то, что вы смотрите, безопасно для вас и вашего ребенка. Очень много людей продолжают смотреть телевизор семьями. Это надо сохранять», – подчеркнула Канделаки.
Читайте также:

«Надо зарабатывать самой!»: Тина Канделаки отказалась от $1 миллиона за ужин с мужчиной

«Женились и отупели»: Тина Канделаки рассказала о распространённой мужской ошибке

«Я точно та женщина»: Тина Канделаки представила редкое фото с молодым супругом в день его рождения
#дом
#бренд
#герои
#развлечения
#шоу
#эмоции
#телевидение
#проект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шарапов обвинил мою жену в вымогательстве»: муж сбитой электросамокатом актрисы Митрошиной сделал заявление
Муж попавшей в ДТП актрисы Алёны Митрошиной высказался в защиту жены
19 апреля 2025, 14:04

Алёна Митрошина (фото: Instagram* @_alyona_mitroshina)

Муж попавшей в ДТП актрисы Алёны Митрошиной высказался в защиту жены. Режиссёр Алексей Кокорин заявил, что семья продюсера Данилы Шарапова отказывается возмещать ущерб пострадавшей.
На этой неделе актриса призналась, что два года назад её сбил на электросамокате 13-летний внук телеведущей Арины Шараповой. Мальчик не пострадал, а вот Митрошина получила тройной перелом челюсти, повреждение 15 зубов и, как следствие, изменение формы лица. Актриса по-прежнему продолжает проходить курс дорогостоящего лечения.

После произошедшего отец мальчика, продюсер Данила Шарапов, обвинил актрису в вымогательстве и клевете.

«Господин Шарапов на днях публично обвинил мою жену в вымогательстве, а также опубликовал ссылку на "Яндекс Диск", на котором хранилась документация, составляющая медицинскую тайну, персональные данные и другая конфиденциальная информация, раскрытая только ему по его же просьбе. Хочу сказать спасибо тем, кто в данной ситуации поддерживает Алену! А тем, кто сомневается, публикую официальную, документально подтвержденную позицию господина Шарапова. Она отражена в отзыве на иск, где четко заявляется, что они отказываются от какого-либо возмещения», – сообщил Кокорин в личном блоге.
Режиссёр подчеркнул, что семья Шараповым возместила лишь чуть больше 140 тысяч рублей на лечение. А после Данила предложил заключить мировое соглашение на комфортную для него сумму в 325 тысяч рублей с учётом уже выплаченных средств. Это, по словам мужа Митрошиной, не соответствует уже понесённым и планируемым затратам на восстановление актрисы.

Алексей также возмутился, что теперь его жену путём различных манипуляций пытаются выставить виноватой в произошедшем.

В заключение мужчина добавил, что в первое время после ДТП мать мальчика выходила на связь, но вскоре, поняв степень серьёзности ситуации, пропала. В результате, Митрошина подала в суд на Данилу Шарапова, потребовав шесть миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.

Читайте также:

Актрису «Ленкома» обвинили в вымогательстве 6 млн руб

«Я твои извинения не принимаю»: Настасья Самбурская обратилась к Стасу Костюшкину, сбившему её на «зебре»

«Задуши его!»: Басков вмешался в конфликт Лазарева с бывшим возлюбленным Вали Карнавал на шоу «Ну-ка, все вместе!»

*запрещён в РФ
#суд
#дтп
#семья
#конфликт
#соглашение
#лечение
#режиссёр
#компенсации
#продюсер
#электросамокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Паска цыганского барона. Ничего святого!»: Киркоров нарвался на критику из-за кулича за 100 тыс. рублей
Пользователи Сети осудили Киркорова за кулич за 100 тыс. рублей
19 апреля 2025, 13:19

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров похвастался двухкилограммовым дизайнерским куличом за баснословные деньги и нарвался на критику в соцсетях. Пользователи возмутились, что артист «утратил связь с реальностью».
Перед Пасхой певец купил авторский кулич от дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей. Десерт с начинкой из дубайского шоколада и лесных ягод с верхушкой из съедобной бумаги в форме церковного купола пришёлся по вкусу эпатажному Киркорову.

Однако пользователи соцсетей не оценили такое стремление исполнителя к роскоши. Одни возмутились, что такой кулич не имеет никакого отношения к православию, а другие оказались шокированы его стоимостью. В результате Киркорова обвинили в «утрате связи с реальностью».

«Паска цыганского барона прям», «Как-то не по-христиански за сотку впаривать», «Ничего святого!», – пишут разгневанные пользователи Сети.

Читайте также:

«Какая красота»: Филипп Киркоров показал дизайнерский кулич с куполом

«Он это запомнит»: Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Филипп Киркоров удивил гостей премии Moda Topical роскошным розовым бриллиантом
#певец
#кулич
#пользователи
#киркоров
#блюда
#критика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вообще не семейный человек»: Любовь Толкалина откровенно рассказала о личной жизни
Любовь Толкалина рассказала, что «совсем не была готова» к рождению дочери
19 апреля 2025, 13:02

Любовь Толкалина (фото: Telegram @liubatolkalina)

Актриса Любовь Толкалина откровенно высказалась о личной жизни в интервью HELLO! Бывшая возлюбленная Егора Кончаловского призналась, что «совсем не была готова» к рождению дочери, а также назвала себя «вообще не семейным человеком».
Напомним, что в 2001 году Толкалина родила от режиссёра дочь. На тот момент актрисе было чуть больше 20 лет, поэтому она не была готова к появлению ребёнка. Спустя годы артистка призналась, что корит себя за недостаточное внимание к дочери, поэтому тогда не была «семейным человеком».

«Я провела весь период младенчества Маши на съёмочной площадке, видимо, из-за чувства вины у меня действительно включился режим гиперопеки. Я много работала, мало времени уделяла ей. Я вообще не семейный человек. Моя юность пришлась на 90-е, своими глазами видела последствия развала страны. <…> Я понимала, что рассчитывать могу только на себя. Семья никогда не была у меня на первом месте, и я совсем не была готова к рождению ребёнка…», – поделилась Толкалина.
К рождению дочери не был готов и отец. Кончаловский тогда был сильно занят съёмками, поэтому времени на ребёнка практически не оставалось.

«Я только окончила институт и была приглашена работать в театр. Для меня смерти подобно было засесть с ребёнком дома. Егор тогда снимал легендарного „Антикиллера“. <…> Мы куда-то неслись, что-то снимали, где-то тусовались. <…> У нас первое время не было ни кроватки, ни коляски. Потом друзья подарили прогулочную коляску. И Маша спала в ней очень долго, потому что никак не находилось времени поехать в „Детский мир“ и купить всё необходимое», – отметила Толкалина.
Егор Кончаловский и Любовь Толкалина жили в месте с 1996 года, а в 2017 объявили о расставании. Пара не состояла в браке официально. Режиссёр и актриса имеют общую дочь Марию, которой сейчас 23 года.

Читайте также:

Съемки для Playboy, первая ночь с Кончаловским и отношения с британским композитором: чем может удивить Любовь Толкалина?

Зеленский ввёл санкции против SHAMAN, Куклачёва, Цискаридзе и других российских деятелей культуры

«Трогал за грудь ради возбуждённых сосков в кадре»: Наталья Андрейченко вспомнила о работе с Кончаловским
#семья
#режиссёр
#отец
#актриса
#отношения
#съёмки
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате