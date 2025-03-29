«Плюнуть в душу россиян»: Яна Поплавская ответила на призыв «оставить в покое» оскандалившихся звёзд

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)
Яна Поплавская резко ответила на призывы «оставить в покое» Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и других звёзд шоу-бизнеса, оказавшихся в эпицентре скандала.
Артистку возмутило предложение простить оскандалившихся артистов, которых попытались оправдать и назвали «художниками».
Поплавская добавила, что народ не прощает предательства и подлости.
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«Вот это всепрощение, подставить вторую щеку, „да пусть их“, „а что такого они сделали“. Всё это и ведет к процветанию вседозволенности. Плюнуть в душу, наступить на чувства россиян безнаказанно может каждый. Но попробуйте вы задеть чувства этих деятелей, они будут вам портить жизнь до конца своей жизни», – написала Поплавская в своём Telegram-канале.Звезда фильма «Про Красную Шапочку» с недоумением задалась вопросом, как можно простить «прокуренную певицу, назвавшую нас рабами и холопами». Речь идёт о Пугачёвой.
Поплавская добавила, что народ не прощает предательства и подлости.
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Анастасия Чинкова