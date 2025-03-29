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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Плюнуть в душу россиян»: Яна Поплавская ответила на призыв «оставить в покое» оскандалившихся звёзд

«Плюнуть в душу россиян»: Яна Поплавская ответила на призыв «оставить в покое» оскандалившихся звёзд

Яна Поплавская ответила на призывы оставить в покое звёзд
Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

Яна Поплавская резко ответила на призывы «оставить в покое» Лолиту Милявскую, Филиппа Киркорова, Аллу Пугачёву и других звёзд шоу-бизнеса, оказавшихся в эпицентре скандала.
Артистку возмутило предложение простить оскандалившихся артистов, которых попытались оправдать и назвали «художниками».

«Вот это всепрощение, подставить вторую щеку, „да пусть их“, „а что такого они сделали“. Всё это и ведет к процветанию вседозволенности. Плюнуть в душу, наступить на чувства россиян безнаказанно может каждый. Но попробуйте вы задеть чувства этих деятелей, они будут вам портить жизнь до конца своей жизни», – написала Поплавская в своём Telegram-канале.
Звезда фильма «Про Красную Шапочку» с недоумением задалась вопросом, как можно простить «прокуренную певицу, назвавшую нас рабами и холопами». Речь идёт о Пугачёвой.

Поплавская добавила, что народ не прощает предательства и подлости.

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#артист
Вика Цыганова посчитала несправедливым выселение Полины Лурье из квартиры Ларисы Долиной
Цыганова посчитала несправедливым выселение Лурье из квартиры Долиной
29 марта 2025, 14:18

Вика Цыганова (фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Лариса Долина через суд вернула себе квартиру, которую в прошлом году продала по заданию мошенников. При этом покупательница Полина Лурьев осталась без денег и приобретённой недвижимости.
При этом Вика Цыганова заявила, что такое решение суда несправедливо и даже опасно.

«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки „в состоянии аффекта“, брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд», – написала певица в своём Telegram-канале.
Как накануне сообщил юрист, глава столичного Центра правопорядка Александр Хаминский в беседе с РИА Новости, решением суда Долину обязали вернуть 112 миллионов рублей Лурье.

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«Я могу сделать материал доступным и интересным»: SHAMAN захотел стать учителем
SHAMAN захотел провести урок в своей гимназии в качестве учителя
29 марта 2025, 14:03

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) сообщил, что ему есть что рассказать подрастающему поколению.
Исполнитель провёл открытый урок патриотической музыки в гимназии №13 города Новомосковска в Тульской области, где когда-то учился сам. Вести занятие Дронову помогла учительница – почётный работник общего образования России Вера Власова.

«Мне было мало. Я думаю, что можно сделать двойной урок. И мне бы хотелось сделать план и провести самостоятельно урок. Именно находясь на месте учителя. Потому что, мне кажется, что я могу сделать материал доступным и интересным. Я вот сегодня это понял», – отметил SHAMAN в беседе с «Пятым каналом».
Артист подчеркнул, что у него есть желание вновь провести занятия в своей школе, если представится такая возможность.

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#гимназия
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Владимир Кузьмин не приехал проститься с родным братом, а сын заявил об отравлении и воровстве
Владимир Кузьмин не приехал проститься с родным братом
29 марта 2025, 13:43

Александр Кузьмин (фото: ВКонтакте @kuzminmusic)

В субботу в Москве прошло прощание с братом музыканта Владимира Кузьмина. Александр ушёл из жизни 24 марта.
Траурная панихида состоялась в прощальном зале Центральной клинической больницы №1. Почтить память Александра Кузьмина пришли его друзья, коллеги и близкие. Однако брата почему-то не было, хотя именно он оплатил проведение траурной церемонии.

63-летнего Александра Кузьмина не стало в Сочи. Ему стало плохо на автобусной остановке. Прохожие вызвали скорую. Врачи три часа пытались спасти его жизнь, однако усилия не увенчались успехом.

Официальной причиной смерти назвали остановку сердца на фоне сахарного диабета и алкогольной интоксикации. Однако сын Александра утверждает, что отца могли отравить с целью наживы. До этого у музыканта пропал телефон и ноутбук.

«На головные боли он не жаловался, как-то резко всё. То ли отравили, то ли я не знаю. Мне много разных людей сказали, что этанолом отравили. Нашёл какого-то собутыльника, с ним выпил и отравили», – заявил молодой человек.
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«Образование незаконченное, работы нет»: Роза Сябитова рассказала, как стала ведущей «Давай поженимся»
Роза Сябитова вспомнила, как стала ведущей шоу «Давай поженимся»
29 марта 2025, 13:32

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Первый канал в начале апреля празднует 30-летие. По этому поводу журналисты подготовили спецэфир, в том числе документальные фильмы о своих знаковых проектах.
Самые известные ведущие высказались о телеканале о работе на нём

«Для меня Первый канал всегда был чем-то вроде Олимпиады в мире телевидения», – отметила Роза Сябитова.
Телеведущая вспомнила как попала в «Давай поженимся». Она отметила, что кастинг был огромный, а её позвали, когда на проект уже были утверждены астролог Василиса Володина и её соведущая Даша Волга. При этом Сябитова сразу поняла, как обойти соперников.

«Нужно было выделиться. Когда подошла моя очередь, я решила действовать от обратного. Например, Даша говорила герою, что он обязательно выберет красавицу, которую указал в анкете. А я вдруг заявила: “Нет, не выберет! У него образование незаконченное, работы нет. Как он будет содержать жену?” Даша начала со мной спорить, участники разделились на два лагеря, и зал буквально взорвался эмоциями. Стало интересно, динамично, зрелищно. И меня взяли в качестве соведущей», – призналась главная сваха страны.
С тех пор на протяжении 17 лет выхода программы Сябитова придерживается именно такой тактики, которая из выпуска в выпуск не оставляет аудиторию равнодушной и позволяет «Давай поженимся» не терять популярность.

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Анна Семенович ответила хейтерам, обвинившим её в получении медали за выдающуюся грудь
Семенович ответила хейтерам, которые обвинили её в получении медали за грудь
29 марта 2025, 13:14

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович ответила недоброжелателям, которые заявляют, что она получила медаль за свою выдающуюся грудь.
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Как сообщалось, власти отметили вклад Семенович в развитие российской культуры и искусства, а также её многолетнюю плодотворную деятельностью.

При этом хейтеры сразу же обрушились на исполнительницу, обесценив всю её деятельность.

Артистка в ответ отметила, что её наградили в том числе за многолетнюю поддержку военнослужащих и семей солдат.

«Особо хочу отметить, важный для меня факт, что медаль я получаю в первую очередь, как многолетняя ведущая программы «Дембельский альбом» на «Русском радио». Более чем за 12 лет передача стала не просто музыкальным эфиром, а большим социальным проектом. Каждое воскресенье мы не только поддерживаем наших военных, исполняющих долг, но и оказываем поддержку, помощь тысячам женщин: матерям, женам, сёстрам, которые ждут своих защитников из армии. Вместе с коллективом «Русского радио» все эти годы я постоянно посещаю воинские части, госпиталя, зоны проведения СВО», – написала Семенович в своём Telegram-канале.
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