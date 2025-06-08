«Плакать начинаю»: заболела любимая собака Ольги Бузовой

08 июня 2025, 22:40

Любимая собака Ольги Бузовой заболела

Ольга Бузова (Фото: Instagram*/buzova86)

Телеведущая Ольга Бузова сообщила подписчикам в соцсетях, что ее любимая собака заболела. Звезда реалити-шоу «Дом-2» отметила, что животное резко похудело, его оставили на несколько дней под наблюдением эндокринолога.





