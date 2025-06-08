«Плакать начинаю»: заболела любимая собака Ольги Бузовой
Любимая собака Ольги Бузовой заболела
Телеведущая Ольга Бузова сообщила подписчикам в соцсетях, что ее любимая собака заболела. Звезда реалити-шоу «Дом-2» отметила, что животное резко похудело, его оставили на несколько дней под наблюдением эндокринолога.
«…Много писать не буду, плакать начинаю. (…) Господи, как же хочется, что моя бусинка поправилась. Соскучилась безумно», — поделилась Ольга с аудиторией.
Несколько дней назад она говорила о провокациях на телешоу «Сокровища императора». По словам Ольги, эмоции участников можно понять. Теледива подчеркивала, что некоторые делали это «откровенно по-хамски». Знаменитость уверена, что, когда человек опускается до прямых оскорблений, значит, он признает собственное поражение.
*Запрещен в РФ