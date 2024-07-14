Планирую построить с ней жизнь: Джарахов рассказал ооб отношениях с певицей MONA

Фото: Радио 1
Российский блогер, рэпер и шоумен Эльдар Джарахов рассказал новых отношениях.
«Я планирую построить с ней свою жизнь», — заявил Джарахов на полях фестиваля VK FEST, говоря о певице MONA.К слову, на мероприятие блогер пришёл в футболке с её изображением.
Роман Джарахова и певицы разворачивается очень интересно. Сперва девушка поделилась фотографией, на которой сидит в окружении 5001 гвоздики, подаренных тайным поклонником. Спустя недолгое время Эльдар Джарахов пригласил на свидание Мону, разместив свое приглашение на огромном баннере у Москвы-Сити.
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