«Всё должно быть в тандеме»: Василий Копейкин раскрыл секрет физической формы

08 октября 2026, 17:29

Василий Копейкин поделился принципами поддержания формы и отношением к диетам

Василий Копейкин (Фото: кадр из сериала «Хозяин-2»)

Актёр Василий Копейкин рассказал о своих привычках, которые помогают ему поддерживать форму и хорошее самочувствие.





В беседе с «Леди Mail» артист сообщил, что не ходит в фитнес-центры. Единственный раз он посещал такой центр, когда готовился к роли в сериале «Химера». Тогда за два месяца артист набрал шесть килограммов, потому что перед ним стояла задача стать крупнее и мускулистее.

«Я стараюсь регулярно заниматься йогой, делать массаж лица, медитировать — считаю, что всё должно быть в тандеме: и тело, и дух. К «Марику» я тоже готовился: надо было подсушиться. Благо параллельно я делал ремонт самостоятельно — физической активности было достаточно. Когда занимаешься ремонтом своего дома, так вкладываешься и переживаешь, что все мысли о еде пропадают», — заявил Василий.