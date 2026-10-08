«Сидите тихо, молчите в тряпочку»: Волочкова ответила Поплавской на слова о Лолите
Анастасия Волочкова поддержала певицу Лолиту после критики Яны Поплавской
Балерина Анастасия Волочкова публично поддержала певицу Лолиту Милявскую после критики актрисы Яны Поплавской. Слова Волочковой передаёт Popcake.
Ранее Поплавская сравнила танец Лолиты с поведением животных в зоопарке. Актриса написала: «Зачем переплачивать за это, когда есть московский зоопарк?».
«Любой человек, который принижает достоинство артиста, — это человек недалёкий. Он выставляет себя как человека ущербного», — заявила в ответ на это Волочкова.Балерина назвала Лолиту «артистом с большой буквы» и осудила некоторых деятелей культуры. По её мнению, они используют нападки на коллег, чтобы привлечь к себе внимание.
«Сидите тихо, молчите в тряпочку. Яна снялась в кино в одном, у неё нет никаких достижений, кроме одной «Красной шапочки». А у Лолиты, как были, так и есть», — подчеркнула она.По словам Анастасии, она находится в приятельских отношениях с Милявской. Танцовщица отметила, что обожает артистку и будет «стоять за неё горой».