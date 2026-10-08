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«Сидите тихо, молчите в тряпочку»: Волочкова ответила Поплавской на слова о Лолите

Анастасия Волочкова поддержала певицу Лолиту после критики Яны Поплавской
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова публично поддержала певицу Лолиту Милявскую после критики актрисы Яны Поплавской. Слова Волочковой передаёт Popcake.



Ранее Поплавская сравнила танец Лолиты с поведением животных в зоопарке. Актриса написала: «Зачем переплачивать за это, когда есть московский зоопарк?».

«Любой человек, который принижает достоинство артиста, — это человек недалёкий. Он выставляет себя как человека ущербного», — заявила в ответ на это Волочкова.
Балерина назвала Лолиту «артистом с большой буквы» и осудила некоторых деятелей культуры. По её мнению, они используют нападки на коллег, чтобы привлечь к себе внимание.
«Сидите тихо, молчите в тряпочку. Яна снялась в кино в одном, у неё нет никаких достижений, кроме одной «Красной шапочки». А у Лолиты, как были, так и есть», — подчеркнула она.
По словам Анастасии, она находится в приятельских отношениях с Милявской. Танцовщица отметила, что обожает артистку и будет «стоять за неё горой».

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Ольга Щелокова

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