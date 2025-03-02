«Пластмассовые серёжки и деревянные бусы»: внучка Светланы Светличной высказалась о многомиллионном наследстве звезды

Светлана Светличная (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Внучка Светланы Светличной прокомментировала сообщения о многомиллионном наследстве актрисы.
Мария Ивашова опровергла эти сведения, отметив, что у звезды «Бриллиантовой руки» не было даже дорогих украшений.
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«Недавно поливала цветы в её квартире, нашла коробочку с украшениями. Там лежала одно маленькое серебряное колечко. Оно мне даже на мизинец не надевается. На нем написано „Спаси и сохрани“, а остальное всё — пластмассовые серёжки и деревянные бусы», – отметила внучка Светличной.Напомним, что Светланы Светличной не стало 16 ноября прошлого года. Ей было 84 года. Причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность, которая развилась на фоне онкологического заболевания.
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Анастасия Чинкова