Виталий Бородин отреагировал на слова Чулпан Хаматовой об отсутствии статуса иноагента
Виталий Бородин снова призвал признать актрису Чулпан Хаматову иноагентом
Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что намерен повторно обратиться в Минюст с просьбой проверить Чулпан Хаматову на иностранное финансирование и рассмотреть вопрос о признании актрисы иноагентом. Об этом он рассказал NEWS.ru, комментируя слова Хаматовой о том, что ей «стыдно смотреть друзьям в глаза» из-за отсутствия такого статуса.
Бородин утверждает, что в ФПБК давно считают необходимой такую проверку. По его словам, организация следит за публичными высказываниями актрисы и её активностью в соцсетях.
«Мы сегодня попросим признать Хаматову иноагентом, если она этого хочет. Мы попросим проверить её на иностранное финансирование», — заявил Бородин.Он также сослался на публичную антивоенную позицию Хаматовой и её жизнь за пределами России. При этом решение о включении человека в реестр принимает Минюст в установленном законом порядке — на данный момент речь идёт именно о требовании Бородина провести проверку.