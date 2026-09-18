Виталий Бородин отреагировал на слова Чулпан Хаматовой об отсутствии статуса иноагента

18 сентября 2026, 13:50

Виталий Бородин снова призвал признать актрису Чулпан Хаматову иноагентом

Чулпан Хаматова (Фото: Instagram* / @chulpanofficial)

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что намерен повторно обратиться в Минюст с просьбой проверить Чулпан Хаматову на иностранное финансирование и рассмотреть вопрос о признании актрисы иноагентом. Об этом он рассказал NEWS.ru, комментируя слова Хаматовой о том, что ей «стыдно смотреть друзьям в глаза» из-за отсутствия такого статуса.





Бородин утверждает, что в ФПБК давно считают необходимой такую проверку. По его словам, организация следит за публичными высказываниями актрисы и её активностью в соцсетях.





«Мы сегодня попросим признать Хаматову иноагентом, если она этого хочет. Мы попросим проверить её на иностранное финансирование», — заявил Бородин.