Виктория Сильвстедт в платье с прозрачными вставками показала «старый Голливуд» в Каннах

Виктория Сильвстедт (Инстаграм*/ victoriasilvstedt)
Бывшая «Мисс Швеция» и полуфиналистка «Мисс Мира-1993» стала одной из сенсаций третьего дня 78-го Каннского кинофестиваля. Виктория Сильвстедт пришла на премьеру фильма «Сират» испанского режиссера Оливера Лакса.
Звезда выбрала наряд в стиле старого Голливуда: бледно-розовое платье с прозрачными вставками, открытыми плечами и пышной многослойной юбкой, украшенной яркими 3D-цветами.
Завершающими штрихами стали классические лодочки на шпильке и колье из белого золота с бриллиантами. Визажисты нанесли гламурный макияж с серебристыми тенями, стрелками и коралловой помадой, а стилисты уложили платиновые волосы пышными локонами в винтажном стиле. Этот образ идеально подчеркнул стройную фигуру и выразительные черты лица 50-летней модели.
При этом исполнительница хита «Rocksteady Love» сумела соблюсти новый дресс-код, запрещающий «голые» платья и длинные шлейфы. Ее выход вызвал бурную реакцию среди публики, привыкшей видеть более откровенные наряды на красной дорожке.
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Завершающими штрихами стали классические лодочки на шпильке и колье из белого золота с бриллиантами. Визажисты нанесли гламурный макияж с серебристыми тенями, стрелками и коралловой помадой, а стилисты уложили платиновые волосы пышными локонами в винтажном стиле. Этот образ идеально подчеркнул стройную фигуру и выразительные черты лица 50-летней модели.
Виктория Сильвстедт (Инстаграм*/ victoriasilvstedt)
При этом исполнительница хита «Rocksteady Love» сумела соблюсти новый дресс-код, запрещающий «голые» платья и длинные шлейфы. Ее выход вызвал бурную реакцию среди публики, привыкшей видеть более откровенные наряды на красной дорожке.
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Лидия Пономарева