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Виктория Сильвстедт в платье с прозрачными вставками показала «старый Голливуд» в Каннах

Виктория Сильвстедт в платье с прозрачными вставками пришла на премьеру в Каннах
Виктория Сильвстедт (Инстаграм*/ victoriasilvstedt)

Виктория Сильвстедт (Инстаграм*/ victoriasilvstedt)

Бывшая «Мисс Швеция» и полуфиналистка «Мисс Мира-1993» стала одной из сенсаций третьего дня 78-го Каннского кинофестиваля. Виктория Сильвстедт пришла на премьеру фильма «Сират» испанского режиссера Оливера Лакса.
Звезда выбрала наряд в стиле старого Голливуда: бледно-розовое платье с прозрачными вставками, открытыми плечами и пышной многослойной юбкой, украшенной яркими 3D-цветами.

Завершающими штрихами стали классические лодочки на шпильке и колье из белого золота с бриллиантами. Визажисты нанесли гламурный макияж с серебристыми тенями, стрелками и коралловой помадой, а стилисты уложили платиновые волосы пышными локонами в винтажном стиле. Этот образ идеально подчеркнул стройную фигуру и выразительные черты лица 50-летней модели.

Виктория Сильвстедт (Инстаграм*/ victoriasilvstedt)

При этом исполнительница хита «Rocksteady Love» сумела соблюсти новый дресс-код, запрещающий «голые» платья и длинные шлейфы. Ее выход вызвал бурную реакцию среди публики, привыкшей видеть более откровенные наряды на красной дорожке.

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«Слишком крупная»: Волочкова откровенно рассказала об унижениях в балетной школе
Анастасия Волочкова вспомнила, как её унижали в балетной школе
16 мая 2025, 10:22

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова вспомнила, как столкнулась с травлей в балетной школе. Артистка регулярно слышала оскорбления в свой адрес от педагогов и одноклассников, считавших, что ей закрыт путь в балет из-за неподходящей комплекции.
«Меня оскорбляли, указывая на то, что я слишком крупная и не подхожу для балета. Иногда педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для меня навсегда закрыт», – поделилась Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Несмотря на буллинг, Анастасии удалось стать примой Большого театра и завоевать любовь миллионов россиян. Балерина поддержала всех, кто сейчас сталкивается с травлей, и призвала не сдаваться.

Сейчас артистка иначе относится к хейту, считая своих критиков «серой массой», которая не сможет достичь тех же высот, что и она.

«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот, которые я покорила. Их дело – сесть в углу и поплакать над тем, как их жизнь нагнула. Уж простите», – заявила Волочкова.
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«По пару бокалов каждый день»: Анна Семенович высказалась об алкоголе
Анна Семенович призналась, что может ежедневно выпивать два бокала вина
16 мая 2025, 10:08

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович рассказала о своём отношении к алкоголю. Бывшая солистка «Блестящих» призналась, что может выпивать каждый день.
Певица разоткровенничалась в личном блоге, отвечая на вопросы поклонников. Семенович рассказала, что очень любит вино и может пить его ежедневно.

«Выпиваю, когда есть настроение. Могу выпивать по пару бокалов каждый день, а потом месяц вообще не пить», – отметила звезда.
Также исполнительницу спросили про сохранение молодости, а именно, об её отношении к ботоксу. Анна подчеркнула, что это абсолютно безопасная и безболезненная операция, поэтому тем, кто желает избавиться от морщин, можно смело её делать.

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#вино
#операция
#возраст
#красота
#соцсети
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«Были разочарования, но сегодня я счастлива»: Нелли Ермолаева откровенно об отношениях с мужем после примирения
Нелли Ермолаева рассказала об отношениях с мужем после примирения
16 мая 2025, 09:56

Нелли Ермолаева (Фото: Instagram* @ ermolaevanelly)

Нелли Ермолаева заявила, что обрела счастье и гармонию с Алексеем Смагажевским. Телеведущая считает, что изменилась благодаря испытаниям в личной жизни.
В конце прошлого года звезда рассталась с супругом, оба страдали, но гордость не позволяла сделать шаг к примирению. В итоге Алексею удалось преодолеть себя и вернуть доверие Нелли. Сейчас пара снова вместе.

В день своего 39-летия экс-участница «Дома-2» откровенно рассказала о внутренних изменениях. Именинница с супругом, сыном от первого брака и другими членами семьи отправилась на загородную ферму с лошадьми. Ермолаева отметила, что праздник прошёл именно так, как она мечтала.

«В этом году у меня произошло очень много событий. Были взлёты и падения, потери и разочарования, переосмысления, работа над собой, выбор, открытие моих новых сторон, преодоление страхов, новые победы, вершины... И всё это я перечисляю – всё это про меня. На сегодняшний день я понимаю, что у меня есть всё для счастья», – отметила Нелли в личном блоге.
Девушка добавила, что у неё произошла переоценка ценностей. Теперь она не считает нужным что-то кому-то доказывать. Также она научилась прислушиваться к себе.

«То, чего я боялась, или как воспринимала себя и этот мир еще два года назад – на сегодняшний день я могу сказать: я другая. Спасибо за проверки и события (пусть они были неприятные, но значимые), и я многое поняла с их появлением. Можно вообще очень многое купить за деньги, но только не время. Именно время лечит и расставляет всё по своим местам», – подчеркнула Ермолаева.
Теперь Нелли чувствует себя по-настоящему спокойно и гармонично. Она также выразила благодарность супругу, детям и всем близким за то, что делают её счастливой.

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Глубокое декольте и стринги: похудевшая Анна Седокова похвасталась формами в откровенном бикини
Похудевшая Седокова показала фигуру в откровенном бикини на курорте
16 мая 2025, 09:43

Анна Седокова (Инстаграм*/annasedokova)

Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительными кадрами с отдыха, продемонстрировав фигуру в откровенном бежевом бикини. 42-летняя певица, исполнившая хит «Не оставляй меня, любимый», выбрала для курортных фото купальник с глубоким декольте и стрингами, который подчеркнул ее женственные формы и бронзовый загар.
Поп-звезда предпочла броскости естественность — без макияжа, с распущенными волосами, воспользовавшись только бальзамом для губ и солнцезащитным кремом. Единственным аксессуаром в дополнение стала соломенная шляпа. Поклонники с восторгом оценили пляжный образ, назвав Седокову «очаровательной куколкой».

Этот отдых стал перезагрузкой после напряженного периода – в конце 2024 года многодетная мама развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Своего точного местоположения она не раскрывала.

Анна Седокова (Инстаграм*/annasedokova)

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#отдых
#мама
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Ирина Аллегрова объяснила, почему поклонники больше не смогут прийти на её концерты: «Мне тяжело»
Ирина Аллегрова призналась, что ей стало тяжело давать концерты
16 мая 2025, 09:19

Ирина Аллегрова (фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова)

Ирина Аллегрова призналась, что вряд ли вернётся к сольным концертам, поскольку ей стало тяжело выступать на сцене. Об этом 73-летняя певица откровенно рассказала Mk.ru после выступления в Кремлёвском дворце в честь Дня Победы.
«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет. Мне тяжело», – призналась артистка.
При этом исполнительница хита «Младший лейтенант» подчеркнула, что иногда всё же скучает по концертам.

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