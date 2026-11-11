«Я — инопланетянка»: MARGO раскрыла, что никогда не стала бы делать перед камерой
Певица MARGO рассказала, что не стала бы делать перед камерой ради просмотров
Певица MARGO (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) рассказала, что не стала бы делать перед камерой даже ради миллионных просмотров.
В беседе с «Леди Mail» артистка заявила, что нет ничего такого, чего она не смогла бы сделать перед камерой.
«Самое страшное для меня — то, что незаконно и карается законом. Конечно же, я не пошла бы на преступление ради съёмок. А всё, что законно и допустимо, я могу исполнить. Камера для меня — не другая жизнь», — отметила Маргарита.Певица пояснила, что не может быть искусственной.
«Я никогда не играю. Это просто одна из сторон Марго. Нужно понять и принять, что я такая. Я могу быть другой — не такой, как все, как большинство людей. Я просто чуть-чуть другая, я инопланетянка. Это нужно принять, понять и смириться с этим», — подчеркнула Овсянникова.Артистка заключила, что её нужно принять и не искать подвоха.