Панкратов-Чёрный едва устоял на ногах на прощании с Федосеевой-Шукшиной

11 ноября 2026, 18:44

Александр Панкратов-Чёрный (Фото: Instagram* @pankratovcherny_official)

Актёр Александр Панкратов-Чёрный почувствовал недомогание во время церемонии прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной.





Как сообщает издание «Абзац», траурное мероприятие прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке Москвы. Собравшиеся пришли проводить артистку.



Когда гроб с Федосеевой-Шукшиной вынесли из храма, люди проводили её аплодисментами. После завершения церемонии Панкратов-Чёрный пообщался с участниками группы «На-На». Он рассказал коллегам, что ему было непросто долго оставаться на ногах. В какой-то момент актёру пришлось присесть, чтобы отдохнуть.

«Я стоял, стоял со свечой и сел. Ну мне-то 78», — объяснил артист.