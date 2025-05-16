Ирина Хакамада опубликовала редкий снимок с особенной дочерью

В 2024 году 44-летний комик Гарик Харламов заключил брак с актрисой Катериной Ковальчук. Поклонники пары заметили, что в последнее время возлюбленная шоумена начала отдавать предпочтение объемным вещам, а ее живот немного округлился. По их мнению, звезда ждет малыша.