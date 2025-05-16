Ирина Хакамада опубликовала редкий снимок с особенной дочерью

Ирина Хакамада (Фото: Инстаграм* @irina_hakamada)
Общественный деятель Ирина Хакамада в соцсетях опубликовала редкое фото своей 27-летней дочери Марии Сиротинской, которая родилась с синдромом Дауна.
Еще девочке диагностировали лейкоз, который получилось победить. Ирина уже давно не молчит о диагнозе дочери и делает все, что от нее зависит, дабы Мария жила полной жизнью.
На фотографии, сделанной на ужине в одном из столичных ресторанов, Сиротинская появилась в черно-белой толстовке с аккуратно собранными волосами и натуральным макияжем.
Мария Сиротинская (Фото: Инстаграм* @irina_hakamada)
Напомним, старший сын общественного деятеля Даниил построил успешную карьеру и живет в Гонконге с семьей. Мужчина воспитывает троих детей.
Ранее Ирина Хакамада сообщила, что уже составила завещание и решила, с кем с случае её смерти останется дочь.
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На фотографии, сделанной на ужине в одном из столичных ресторанов, Сиротинская появилась в черно-белой толстовке с аккуратно собранными волосами и натуральным макияжем.
«Девушка с красными губами в ожидании брата», — подписала публикацию Ирина Хакамада.
Мария Сиротинская (Фото: Инстаграм* @irina_hakamada)
Напомним, старший сын общественного деятеля Даниил построил успешную карьеру и живет в Гонконге с семьей. Мужчина воспитывает троих детей.
Ранее Ирина Хакамада сообщила, что уже составила завещание и решила, с кем с случае её смерти останется дочь.
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Ольга Енгалычева