«Под кайфом иногда»: Певица Глюкоза вступила в конфликт с группой SEREBRO

21 декабря 2025, 14:04

Глюкоза и SEREBRO вступили в публичную дискуссию о творчестве

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) в своём личном блоге обратилась к группе SEREBRO. Она публично спросила у коллектива, есть ли у них другие композиции, кроме её песни.





Этот комментарий появился после релиза кавера. В декабре группа SEREBRO представила свою версию хита Глюкозы «Снег идёт». Члены коллектива оперативно отреагировали на публичный запрос. В своём ответе они задали встречный вопрос о творческом наследии самой Натальи.

«Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет, есть только хиты Макса. А ещё знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это — твоё творчество», — заявили представительницы группы.