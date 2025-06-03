«Платья в горошек — forever»: Юлия Высоцкая опубликовала фото с Кончаловским

Юлия Высоцкая надела платье в горошек и снялась с Кончаловским на улице
Юлия Высоцкая (Фото: Instagram*/juliavysotskayaofficial)

Актриса театра и кино Юлия Высоцкая снялась со своим супругом-режиссером Андреем Кончаловским на улице. Снимок в белом платье в черный горошек женщина выложила в соцсетях.



«Говорят, горошек — тренд этого лета. Не то, чтобы я сильно слежу за трендами и следую им, но горошку очень рада. Платья в горошек — forever. Всегда носила и буду носить», — подписала снимок Высоцкая.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Instagram*/juliavysotskayaofficial)
Аудитория отметила, что пара выглядит стильно. Кончаловский в свою очередь надел белую футболку, пиджак со стальным оттенком, белую шляпу и темные очки. В плане очков артистка последовала примеру супруга.

«Горошек всегда будет на пике. Вне времени», «Какой мужчина! Легенда» — написали юзеры.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в браке с 1998 года. На их долю выпало множество испытаний. Их 24-летняя дочь Мария в тяжелом состоянии после аварии во Франции. Звездные родители не комментируют состояние девушки.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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