«Платья в горошек — forever»: Юлия Высоцкая опубликовала фото с Кончаловским
Юлия Высоцкая надела платье в горошек и снялась с Кончаловским на улице
Актриса театра и кино Юлия Высоцкая снялась со своим супругом-режиссером Андреем Кончаловским на улице. Снимок в белом платье в черный горошек женщина выложила в соцсетях.
«Говорят, горошек — тренд этого лета. Не то, чтобы я сильно слежу за трендами и следую им, но горошку очень рада. Платья в горошек — forever. Всегда носила и буду носить», — подписала снимок Высоцкая.
Аудитория отметила, что пара выглядит стильно. Кончаловский в свою очередь надел белую футболку, пиджак со стальным оттенком, белую шляпу и темные очки. В плане очков артистка последовала примеру супруга.
«Горошек всегда будет на пике. Вне времени», «Какой мужчина! Легенда» — написали юзеры.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в браке с 1998 года. На их долю выпало множество испытаний. Их 24-летняя дочь Мария в тяжелом состоянии после аварии во Франции. Звездные родители не комментируют состояние девушки.
*Запрещен в РФ