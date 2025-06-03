«Платья в горошек — forever»: Юлия Высоцкая опубликовала фото с Кончаловским

03 июня 2025, 18:18

Юлия Высоцкая надела платье в горошек и снялась с Кончаловским на улице

Юлия Высоцкая (Фото: Instagram*/juliavysotskayaofficial)

Актриса театра и кино Юлия Высоцкая снялась со своим супругом-режиссером Андреем Кончаловским на улице. Снимок в белом платье в черный горошек женщина выложила в соцсетях.







«Говорят, горошек — тренд этого лета. Не то, чтобы я сильно слежу за трендами и следую им, но горошку очень рада. Платья в горошек — forever. Всегда носила и буду носить», — подписала снимок Высоцкая.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Instagram*/juliavysotskayaofficial)



«Горошек всегда будет на пике. Вне времени», «Какой мужчина! Легенда» — написали юзеры.