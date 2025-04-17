Племянница Галкина* приехала на день рождения Пугачёвой вместе с бойфрендом

Алла Пугачёва и её крестница Алина Галкина (Фото: Instagram**, @galkinalin)
Во вторник, 15 апреля, Алла Пугачёва отметила своё 76-летие на Кипре. На праздник приехали самые близкие, среди них родные Максима Галкина* — брат юмориста Дмитрий, его жена, сын Гриша и дочь Алина, которая приходится Примадонне крестницей.
Как пишет издание «7Дней.ru», Алина приехала в гости к Пугачёвой вместе с возлюбленным Михаилом. Пара привезла имениннице роскошный букет цветов в розовой гамме.
Крестница певицы начала встречаться с Михаилом в прошлом году. Она уверяет, что встретила настоящую любовь. Алина учится за границей, часто путешествует по Европе. Её брат Гриша пытается строить карьеру рэпера, но пока большой успех к нему не пришёл.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Крестница певицы начала встречаться с Михаилом в прошлом году. Она уверяет, что встретила настоящую любовь. Алина учится за границей, часто путешествует по Европе. Её брат Гриша пытается строить карьеру рэпера, но пока большой успех к нему не пришёл.
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*признан в России иноагентом.
**принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
Анастасия Чубина