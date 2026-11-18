«Розовые пряди и кожа»: Оксана Самойлова удивила публику новым образом — фото
Блогерша Оксана Самойлова появилась на публике с кардинально новым имиджем. Соответствующие кадры она опубликовала в личном блоге.
Самойлова пришла на мероприятие VK RECORDS SPECIAL, которое прошло в Москве. Блогерша позировала перед фотографами с розовыми прядями и макияжем с чёрными стрелками и тёмной матовой помадой. Она вышла к публике в чёрном кожаном топе, который сочетала с укороченной курткой, полосатыми брюками и ожерельем.
На кадрах видео Оксана демонстрирует обновлённый образ: она сменила привычный стиль на более дерзкий. Поклонники активно обсуждают перемены во внешности Самойловой и делятся мнениями в комментариях под публикацией.
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