18 ноября 2026, 11:04

Оксана Самойлова вышла в свет с розовыми волосами и тёмной помадой

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогерша Оксана Самойлова появилась на публике с кардинально новым имиджем. Соответствующие кадры она опубликовала в личном блоге.