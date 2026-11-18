«Деньги не пахнут»: Продюсер объяснил, почему Валерий Меладзе запел на украинском
Продюсер Рудченко: Меладзе может выступать на украинском языке ради заработка
Продюсер Павел Рудченко заявил, что певец Валерий Меладзе мог согласиться выступать на корпоративах на украинском языке исключительно ради денег.
В беседе с NEWS.ru Рудченко сообщил, что артист занимает беспринципную позицию и принимает любые условия ради заработка.
«Не думаю, что Меладзе окончательно растеряет русскую аудиторию, если правда запоёт и начнёт вести концерты на украинском языке. Но таким образом он однозначно показывает свою позицию: деньги не пахнут. Он, действительно, как лицедей, может делать всё — где платят и какие условия выдвигают, то он и готов выполнять. Это беспринципный момент. Исходя из сегодняшних реалий, россияне явно не обрадуются, и отношение со стороны наших граждан к Меладзе будет только ухудшаться», — отметил эксперт.Продюсер подчеркнул, что поступки артиста демонстрируют лишь его безразличие к публике.