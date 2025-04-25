«Немного простужена»: Помощница Эдиты Пьехи ответила на слухи о деменции певицы достоверной информацией

Эдита Пьеха (Фото: кадр записи концерта на канале «Санкт-Петербург»)
Помощница Эдиты Пьехи Вера Зарайская опровергла слухи о деменции и гипертонии у 87-летней певицы, назвав их выдумкой.
Она рассказала «КП-Петербург», что артистка недавно переболела гриппом, но чувствует себя нормально. Эти слова в первую очередь были предназначены для поклонников, переживающих за здоровье народной артистки СССР.
Сейчас Пьеха живет в своем загородном доме и не появляется на публике, что родственники объясняют ее почтенным возрастом. Она регулярно созванивается с внуком, и рядом с ней всегда кто-то есть. Звезда окружена заботой и любовью.
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«Это все неправда. Не надо обращать внимания на такое. (Эдита Пьеха) немного простужена, но все у нее в порядке», — заверила журналистов Вера.Зарайская удивилась сообщениям о том, что Пьеха якобы набрала 30 килограммов и страдает серьезными болезнями. По ее словам, у Эдиты Станиславовны лишь остаточные симптомы после гриппа — кашель и насморк. Певица передвигается по дому без проблем и находится под присмотром близких.
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Сейчас Пьеха живет в своем загородном доме и не появляется на публике, что родственники объясняют ее почтенным возрастом. Она регулярно созванивается с внуком, и рядом с ней всегда кто-то есть. Звезда окружена заботой и любовью.
«Ее никто ни на минуту не бросает», — добавила Зарайская.Читайте также:
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Мария Моисеева