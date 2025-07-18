«Плохое настроение»: Муж Ани Лорак страстно целовал её на греческом курорте
Ани Лорак поделилась моментами семейной жизни
Певица Каролина Куек, более известная под псевдонимом Ани Лорак, показала, как её муж Исаак Виджраку реагирует на плохое настроение. Соответствующее видео артистка выложила в своём блоге.
Ани Лорак вместе с возлюбленным отдыхает в Греции, на острове Крит. Девушка поделилась с поклонниками романтикой своих отношений с испанцем. На опубликованном видео счастливая пара позировала у бассейна на фоне белоснежных вилл. Певица предстала в черном топе с декольте, а вьющиеся волосы собрала в высокий пучок. Каролина завершила свой простой образ тёмными очками.
«Что скажешь, если у меня плохое настроение?» — спросила возлюбленного певица.Девушка задала вопрос на английском языке, а вот ответ от супруга получила на русском.
«Поцелуй меня», — ответил Исаак.Каролина высказалась одобрительно и поцеловала мужа. Певица счастлива в этих отношениях, что бы ни говорили «доброжелатели».
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