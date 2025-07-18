Достижения.рф

«Плохое настроение»: Муж Ани Лорак страстно целовал её на греческом курорте

Ани Лорак поделилась моментами семейной жизни
Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)

Певица Каролина Куек, более известная под псевдонимом Ани Лорак, показала, как её муж Исаак Виджраку реагирует на плохое настроение. Соответствующее видео артистка выложила в своём блоге.



Ани Лорак вместе с возлюбленным отдыхает в Греции, на острове Крит. Девушка поделилась с поклонниками романтикой своих отношений с испанцем. На опубликованном видео счастливая пара позировала у бассейна на фоне белоснежных вилл. Певица предстала в черном топе с декольте, а вьющиеся волосы собрала в высокий пучок. Каролина завершила свой простой образ тёмными очками.

«Что скажешь, если у меня плохое настроение?» — спросила возлюбленного певица.
Девушка задала вопрос на английском языке, а вот ответ от супруга получила на русском.
«Поцелуй меня», — ответил Исаак.
Каролина высказалась одобрительно и поцеловала мужа. Певица счастлива в этих отношениях, что бы ни говорили «доброжелатели».

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0