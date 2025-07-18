«Плохое настроение»: Муж Ани Лорак страстно целовал её на греческом курорте

18 июля 2025, 22:33

Ани Лорак поделилась моментами семейной жизни

Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)

Певица Каролина Куек, более известная под псевдонимом Ани Лорак, показала, как её муж Исаак Виджраку реагирует на плохое настроение. Соответствующее видео артистка выложила в своём блоге.





​Ани Лорак вместе с возлюбленным отдыхает в Греции, на острове Крит. Девушка поделилась с поклонниками романтикой своих отношений с испанцем. На опубликованном видео счастливая пара позировала у бассейна на фоне белоснежных вилл. Певица предстала в черном топе с декольте, а вьющиеся волосы собрала в высокий пучок. Каролина завершила свой простой образ тёмными очками.

«Что скажешь, если у меня плохое настроение?» — спросила возлюбленного певица.

«Поцелуй меня», — ответил Исаак.