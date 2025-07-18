Крёстная мама Гогена Солнцева объяснила, за что он угодил за решётку

18 июля 2025, 22:04

Стала известна причина, из-за которой Гоген Солнцев оказался за решёткой

Гоген Солнцев (Фото: Instagram* @solntcev)

Шоумен Гоген Солнцев вновь оказался в эпицентре скандальной истории. Солнцев попал в спецприёмник из-за распития спиртных напитков в общественном месте. Родственница артиста рассказала о том, как сейчас чувствует себя Гоген.





В беседе с Общественной Службой Новостей крёстная мама шоумена Лидия Блюм, подтвердила, что её крестник действительно оказался на днях за решёткой.

«Он попал туда абсолютно случайно. Я с ним говорила накануне, он сказал, что его полицейские забрали в участок, потому что обвинили в том, что он пьёт в неположенном месте. Оказывается, он хотел выкинуть бутылку просто. Короче говоря, его обвинили в том, чего он не делал», — заявила женщина.