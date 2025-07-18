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Юная невеста Григория Лепса опубликовала пикантное фото

Аврора Киба показала стройную фигуру в бикини на жарком курорте
Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Аврора Киба, находясь на курорте, расположенном в 4 тысячах километрах от Дубая и в 9 тысячах километрах от штата Монтана, опубликовала довольно откровенное фото в своём блоге.



19-летняя возлюбленная Лепса проводит летние каникулы в роскошном туристическом комплексе. Аврора, наслаждаясь солнцем и шумом волн, решила поделиться с поклонниками своим счастьем.

На опубликованном пикантном снимке избранница певца расположилась на шезлонге возле бассейна. Девушка, подложив под ноги полотенце, лежала на животе, скрыв лицо. Она убрала длинные светлые волосы и подставила под лучи солнца своё тело в золотистом бикини с лифом без бретелей. Купальник эффектно подчеркнул длинные ноги Авроры и её стройную фигуру.

Ранее невеста Лепса похвасталась колье за 25 миллионов рублей.

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Ольга Щелокова

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