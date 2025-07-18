Юная невеста Григория Лепса опубликовала пикантное фото

18 июля 2025, 20:14

Аврора Киба показала стройную фигуру в бикини на жарком курорте

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Аврора Киба, находясь на курорте, расположенном в 4 тысячах километрах от Дубая и в 9 тысячах километрах от штата Монтана, опубликовала довольно откровенное фото в своём блоге.