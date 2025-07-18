Юная невеста Григория Лепса опубликовала пикантное фото
Аврора Киба, находясь на курорте, расположенном в 4 тысячах километрах от Дубая и в 9 тысячах километрах от штата Монтана, опубликовала довольно откровенное фото в своём блоге.
19-летняя возлюбленная Лепса проводит летние каникулы в роскошном туристическом комплексе. Аврора, наслаждаясь солнцем и шумом волн, решила поделиться с поклонниками своим счастьем.
На опубликованном пикантном снимке избранница певца расположилась на шезлонге возле бассейна. Девушка, подложив под ноги полотенце, лежала на животе, скрыв лицо. Она убрала длинные светлые волосы и подставила под лучи солнца своё тело в золотистом бикини с лифом без бретелей. Купальник эффектно подчеркнул длинные ноги Авроры и её стройную фигуру.
Ранее невеста Лепса похвасталась колье за 25 миллионов рублей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте также: