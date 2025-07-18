Раскрыта стоимость свадебного платья Агаты Муцениеце

18 июля 2025, 21:49

Невеста Петра Дранги потратит на свадебный наряд колоссальную сумму

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Актриса Агата Муцениеце готовится к свадьбе с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Невеста обратилась в роскошный салон, цены на наряды в котором весьма интересны. Об этом сообщает Woman.ru