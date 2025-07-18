Раскрыта стоимость свадебного платья Агаты Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце готовится к свадьбе с аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой. Невеста обратилась в роскошный салон, цены на наряды в котором весьма интересны. Об этом сообщает Woman.ru
Муцениеце официально стала невестой весной этого года. Дранга сделал артистке предложение, на которое она ответила согласием. Сейчас пара активно готовится в свадебному торжеству.
Агата не намерена экономить на своём наряде и именно поэтому обратилась в магазин известного бренда Edem, где цены на готовые модели свадебных платьев начинаются от 430 тысяч рублей и доходят почти до миллиона.
Отмечается, что фата в салоне, который выбрала актриса, стоит минимум 40 тысяч рублей. А за дополнение в виде белых перчаток с кристаллами Swarovski Муцениеце придётся отдать ещё около 52 тысяч рублей. При этом невеста не показала в своём блоге процесс выбора и примерки платьев.
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