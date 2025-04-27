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«Плохой человек. Даша сделала ошибку»: Александр Песков не принял мужа дочери

Александр Песков не принял мужа дочери, назвав его плохим человеком
Александр Песков (фото: peskovshow.ru)

Александр Песков (фото: peskovshow.ru)

На прошлой неделе Александр Песков поделился с журналистами новостью – его 38-летняя дочь вышла замуж. Однако поздравлять пару юморист не спешит, поскольку не одобряет выбор Дарии.
Свадьба состоялась в День всех влюблённых, на Останкинской башне. Однако Песков не желает долгой и счастливой семейной жизни дочери. Он подчеркнул, что если Дария умна, то уже скоро осознает, что поспешила с выбором и совершила ошибку.

«Плохой человек, на мой взгляд. Я взрослый, поэтому, как отец, знаю, кто такая Даша и что она сделала ошибку. Пройдут годы, может даже меня уже не будет, но вы все узнаете, что это было неправильно», – заявил Песков в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Напомним, что дочь юмориста выбрала в мужья мужчину, который вызвал неоднозначную реакцию у публики. Впервые о Георгии Малиновском узнали в 2014 году, когда он попал в реалити-шоу «Дом-2». Спустя год он заявил о своих магических способностях и отправился в шоу «Битва экстрасенсов», куда периодически возвращался до 2018 года. После этого Малиновский посвятил себя музыке и продюсированию. Теперь он творит под фамилией Остер.

Ранее Дария уже приводила женихов знакомиться с отцом, но каждый раз Песков не давал согласия на свадьбу. Сейчас же, несмотря на недовольство отца, женщина решила не слушать его и поступить по-своему.

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#песков
«Испортили ребёнку жизнь»: дочь Анны Ардовой столкнулась с травлей из-за бешеной популярности матери
Дочь Анны Ардовой столкнулась с травлей из-за популярности мамы
27 апреля 2025, 07:43

Анна и Софья Ардовы (фото: Telegram @anna_ardova)

Актриса Анна Ардова призналась, что бешеная популярность, которая обрушилась на неё после выхода сериала «Одна за всех», негативно сказалась на её детях. Софья и Антон не могли вести нормальную жизнь, а учёба в театральном училище давалась им нелегко.
Дочь звезды Софья Ардова снимается в кино с детства. Однако ей, как и многим детям звёзд, пришлось столкнуться с хейтом ровесников, когда она поступила в театральное училище. Аналогичная история и с её младшим братом Антоном.

Оба ребёнка Ардовой самостоятельно поступили в Московскую театральную школу Олега Табакова, несмотря на то, что мама могла спокойно пристроить их, позвонив нужным людям.

«Соня мне вообще запретила ходить к ней в колледж. Она сказала: „Я пойду одна и не смей там появляться!“ Это был как раз самый разгар „Одной за всех“ А Соня с шести лет снималась. Ребенок бедный, работает в кино… Да, испортили, конечно, жизнь, ребенку-то вот», – высказалась Ардова.
Также дети знаменитостей постоянно сталкиваются с тем, что их сравнивают с родителями, как по внешности, так и по характеру. А поскольку в театральной среде высокая конкуренция, родственников звёзд регулярно обвиняют в блате. Не обошла такая тенденция и детей Ардовой.

«Дети страдают от того, что их сравнивают со мной. Соня была на каких-то пробах лет пять назад, пришла вся в слезах. Жаловалась, что какой-то чувак стал её добивать, мол, тебя мамаша пихает везде», – заявила Ардова, слова которой приводит StarHit.
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Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»
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#ребёнок
#кино
#история
#жизнь
#колледж
#родители
#звёзды
#мама
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Ирина Хакамада рассказала о новом возлюбленном особенной дочери: «Его родители только за дружбу, может, их Маша пугает»
Ирина Хакамада рассказала о новом избраннике особенной дочери
27 апреля 2025, 07:19

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)

«Солнечная» дочь Ирины Хакамады активно строит личную жизнь. Однако родители нового возлюбленного девушки явно не спешат отдавать его в руки Марии.
24-летняя Мария Сиротинская, страдающая синдромом Дауна, дала интервью Валерии Гай Германике, в котором поделилась подробностями личной жизни. Девушка призналась, что сейчас состоит в отношениях, однако речи о создании семьи пока не идёт.

Ирина Хакамада с дочерью Марией Сиротинской (фото: Telegram @chillosophy)

«В личной жизни у меня всё отлично. Мы любим друг друга. У нас получается взаимная любовь. Семью создавать пока не будем. Мой парень пока что не хочет брать такую ответственность. И у него нет таких денег», – заявила дочь Хакамады.
Мария рассказала о своём возлюбленном. Выяснилось, что мужчине 29 лет, он занимается плаванием. Пара активно общается по переписке, но, по словам Сиротинской, эти отношения её очень вдохновляют.

Однако дочь журналистки понимает, что для счастливой семейной жизни недостаточно одних чувств.

«Надо иметь деньги – это первое. Чтобы он мог взять ответственность не только за меня, но и за нашу семью. И на это нужно какое-то время. К тому же, у него есть свои родители – мама с бабушкой. И они пока не хотят отдавать своего сына в мои руки», – высказалась Сиротинская.
Ирина Хакамада тоже прокомментировала личную жизнь дочери. Она отметила, что поддерживает Марию, однако на перспективы её замужества смотрит с осторожностью. Коуч подчеркнула, что большинство женщин, воспитывающих особенных детей, остались без мужей, поэтому испытывают финансовые трудности.

Хакамада также подчеркнула, что родители парня выступают исключительно за дружеские отношения.

«Я сказала Маше: „Пожалуйста, нет проблем“. Но там родители вообще только за дружбу. Может быть, их Маша пугает своей эмоциональностью, своей влюбленностью. Это не мои проблемы», – заключила общественный деятель.
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#интервью
#мама
#девушка
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Алексей Панин оставил в России полумиллионные долги по просроченным платежам
Алексей Панин имеет в России долги на сумму не менее 411 тысяч рублей
27 апреля 2025, 05:43

Фото: iStock/alexialex

Российский актер Алексей Панин* оставил в РФ долги на сумму не менне 411 тысяч рублей. В основном это не оплаченные кредиты. Напомним, что артист заочно приговорен к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма.
«Общая сумма долгов Панина* до выезда из России составляет не менее 411 тыс. рублей, преимущественно они касаются непогашенных кредитов», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

В отношении Панина* открыты три исполнительных производства. Два из них по неоплаченным кредитам. Их действия были прекращены, так как согласно законодательству, если невозможно установить местонахождение или имеющиеся состояние должника, то тогда исполнительное производство завершается.

На данный момент актер проживает за границей. Он заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма. Причиной этого стали посты Панина* в его telegram-канале, где тот положительно высказывается об ударах ВСУ по Крымскому мосту.

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#актёр
#производство
#рф
#долги
#кредит
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«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы»: Ольга Бузова хочет чаще видеться с крестником
27 апреля 2025, 05:14

Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)

Ольга Бузова является крестной мамой четвертого сына Марии Погребняк. По признанию певицы, ей бы хотелось чаще видеться с мальчиком.
Бузова стала крестной Вовы еще осенью прошлого года. С того момента звезда старается уделять должное внимание сыну, но все же свободное время чаще оставляет на работу.

«Хотелось бы серьезнее относиться к обязанностям крестной мамы, но Маша, выбирая меня, знала, что я не смогу приезжать к Вовчику каждый день. Хотя я стараюсь. В начале марта выделила целый вечер для того, чтобы провести с ним время. Когда Игорь, муж Маши, уложил Вовчика спать, мы прекрасно втроем посидели дома. Ребенок ко мне привык, он спокойно идет на руки, не плачет», — цитирует признание Бузовой Starhit.

Как оказалось, Ольга является крестной для еще одного ребенка. Как оказалось, это уже подросток по имени Семен, мама которого близкая подруга артистки. Сама Ольга мечтает о появлении девочки, но пока не нашла мужчину, с которым хотела бы иметь общего наследника.

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#родители
#певица
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«Уничтожила свое здоровье настолько, насколько могла»: Айза рассказала, как каждый день борется за жизнь
Айза: из-за депрессии приходиться бороться за жизнь каждый день
27 апреля 2025, 01:24

Айза (Фото: Telegram @aizalovesyou)

Блогер Айза ежедневно борется за жизнь на фоне проблем с здоровьем. Об этом призналась сама звезда, которой несколько лет диагностировали клиническую депрессию. Из-за нее Айза даже перестала читать новости, чтобы не тревожить свои нервы.
«Уничтожила свое ментальное здоровье настолько, насколько могла. Так что вот. Будем лечиться», — цитирует Айзу Starhit.

Уже свыше двух лет блогер не может справиться со своей проблемой. Несмотря на это, Айза пытается смотреть на мир с позитивом.

«Каждый раз, когда такое происходит, хочу бросить эту борьбу и начать пить лекарства… но зависеть от них мне еще страшнее… Любой конфликт, любая сильная эмоция, усталость откидывает меня глубоко назад в моей работе и борьбе с болезнью», — призналась звезда.

«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях
«Храплю и ухожу в другую спальню»: Анна Семенович спит с возлюбленным в разных постелях

При этом подписчики критикуют жалобы блогера и не верят в ее психологические проблемы. Среди аргументов приводят то, что у Айзы есть дети, дом и деньги. На первый взгляд этого должно быть достаточно для звезды, но и это не позволяет ей избавиться от депрессии.

«И думаете, мне нравится испытывать такой дискомфорт? Думаете, что я это выбрала и рада такому диагнозу? Я каждый гребаный день борюсь за свою жизнь… и делаю очень многое для этого. Но у меня было тяжелое испытание в детстве, которое, к сожалению, бесследно не прошло для моего здоровья», — отвечает Айза хейтерам.

Как объясняет блогер, финансы никак не влияют на ее здоровье. К тому же она объясняет, что столько зарабатывают как раз люди с сильными травмами, ведь с помощью этого они пытаются заглушить внутреннюю боль.

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