«Плохой человек. Даша сделала ошибку»: Александр Песков не принял мужа дочери

Александр Песков (фото: peskovshow.ru)
На прошлой неделе Александр Песков поделился с журналистами новостью – его 38-летняя дочь вышла замуж. Однако поздравлять пару юморист не спешит, поскольку не одобряет выбор Дарии.
Свадьба состоялась в День всех влюблённых, на Останкинской башне. Однако Песков не желает долгой и счастливой семейной жизни дочери. Он подчеркнул, что если Дария умна, то уже скоро осознает, что поспешила с выбором и совершила ошибку.
Ранее Дария уже приводила женихов знакомиться с отцом, но каждый раз Песков не давал согласия на свадьбу. Сейчас же, несмотря на недовольство отца, женщина решила не слушать его и поступить по-своему.
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«Плохой человек, на мой взгляд. Я взрослый, поэтому, как отец, знаю, кто такая Даша и что она сделала ошибку. Пройдут годы, может даже меня уже не будет, но вы все узнаете, что это было неправильно», – заявил Песков в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.Напомним, что дочь юмориста выбрала в мужья мужчину, который вызвал неоднозначную реакцию у публики. Впервые о Георгии Малиновском узнали в 2014 году, когда он попал в реалити-шоу «Дом-2». Спустя год он заявил о своих магических способностях и отправился в шоу «Битва экстрасенсов», куда периодически возвращался до 2018 года. После этого Малиновский посвятил себя музыке и продюсированию. Теперь он творит под фамилией Остер.
Ранее Дария уже приводила женихов знакомиться с отцом, но каждый раз Песков не давал согласия на свадьбу. Сейчас же, несмотря на недовольство отца, женщина решила не слушать его и поступить по-своему.
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Анастасия Чинкова