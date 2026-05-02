Плотный график: Зендея решила не идти на главный модный бал
Актриса Зендея впервые за много лет пропустит одно из главных модных событий года — Met Gala, который состоится 4 мая. Причиной такого решения стал крайне плотный рабочий график звезды. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Последние месяцы выдались для Зендеи особенно насыщенными: в апреле состоялись премьеры сразу двух проектов с её участием — фильма «Драма» вместе с Робертом Паттинсоном и нового сезона популярного сериала «Эйфория». Впереди у актрисы ещё несколько крупных релизов, включая фильмы «Одиссея», «Человек-паук» и «Дюна 3», что требует от неё полной вовлечённости.
Зендея является одной из самых ярких и ожидаемых гостей Met Gala — за последние годы она посещала бал семь раз и регулярно становилась одной из главных звезд красной дорожки. В прошлом году актриса даже выступала в роли сопредседателя мероприятия, что ещё больше укрепило её статус в мире моды.
В этом году организацией вечера занимаются такие влиятельные фигуры, как Анна Винтур, Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Однако даже столь значимое событие в этот раз уступило рабочим обязательствам актрисы.
