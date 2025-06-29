«Плясал на Кресте, а теперь заповеди цитирует»: Цыганова возмущена поведением Киркорова, поддержавшего церковь

29 июня 2025, 11:07

Цыганова вспомнила, как поддержавший церковь Киркоров плясал на кресте

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Вика Цыганова возмущена поведением Филиппа Киркорова, выступившего в поддержку Армянской Апостольской церкви. Певица обвинила артиста в двуличии, напомнив, как он в свое время «плясал на кресте» и участвовал в «голых» вечеринках.





На днях Киркоров призвал отпустить подозреваемого в попытке госпереворота бизнесмена Самвела Карапетяна. Исполнитель обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив одну из 10 заповедей: «не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Такое неожиданное взывание артиста к справедливости и религии возмутило Цыганову, которая припомнила ему скандальное поведение и несоблюдение нравственных норм.





«Плясал на Кресте, а теперь заповеди цитирует… Вы не поверите, но Киркоров внезапно высказался в поддержку Армянской Апостольской церкви и призвал Пашиняна прекратить репрессии религиозных деятелей. Гонения на церковь – это ужасно. Но как в человеке сочетаются пляски в перьях и «голые» вечеринки с поддержкой церковных деятелей? При виде этого на ум приходит известная фраза: "Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте"», – написала Цыганова в личном блоге.