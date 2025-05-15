«Плюс ещё один страх в мою копилку»: Оксана Самойлова рассказала, из-за чего попала в больницу

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)
Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, сообщила, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью после ночного приступа сильного кашля. По её словам, приступ не прекращался, что заставило её срочно отправиться в больницу.
«Приезжаю, меня осматривают, делают несколько уколов противоотёчных и противовоспалительных. В итоге — у меня острый ларингит, который спровоцировал стеноз гортани. Плюс ещё один страх в мою копилку: гортань реально может отечь и сузиться»», — рассказала Самойлова.
Кроме того, она предостерегла, что если если начинается продолжительный сухой, лающий кашель — это может быть именно так, как у нее.
Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)
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