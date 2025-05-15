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«Плюс ещё один страх в мою копилку»: Оксана Самойлова рассказала, из-за чего попала в больницу

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, сообщила, что была вынуждена обратиться за медицинской помощью после ночного приступа сильного кашля. По её словам, приступ не прекращался, что заставило её срочно отправиться в больницу.
«Приезжаю, меня осматривают, делают несколько уколов противоотёчных и противовоспалительных. В итоге — у меня острый ларингит, который спровоцировал стеноз гортани. Плюс ещё один страх в мою копилку: гортань реально может отечь и сузиться»», — рассказала Самойлова.

Кроме того, она предостерегла, что если если начинается продолжительный сухой, лающий кашель — это может быть именно так, как у нее.

Оксана Самойлова (фото: Instagram* @samoylovaoxana)

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Актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с подросшими дочерьми
15 мая 2025, 15:50

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с тремя дочерьми Софией-Каролиной, Марией и Евой, передает «7Дней.ru».
Артист с семьей посетил фестиваль патриотического кино «Малая Земля». На красной дорожке он появился вместе с супругой Кристиной, а также тремя подросшими наследницами. По словам 47-летнего Петренко, для девочек появление на публике стало большим событием.

Омрачило выход в свет только состояние самого актера. Он признался, что заболел.

Напомним, у Игоря Петренко также есть сыновья от коллеги Екатерины Климовой.

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#кино
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Певица Екатерина Шаврина пропала после смерти сына в тюрьме
15 мая 2025, 15:11

Екатерина Шаврина (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)

После известия о смерти сына в тюрьме певица Екатерина Шаврина перестала выходить на связь.
Григорий Шаврин, отбывавший наказание за хранение наркотиков, скончался в колонии во Владимирской области несколько дней назад. С тех пор, как сообщает mk.ru, артистка не отвечает на звонки — даже близкие друзья не могут связаться с ней.

Диктор Владимир Березин, близкий знакомый Шавриной, рассказал, что подобная реакция — это тактика певицы. По его словам, в трудные моменты она предпочитает уединение.

«Когда случается трагедия в жизни, Катюша исчезает. Когда произошла трагедия с сестрой, было тоже самое. Я ей звонил, думал, скажу: "Катюш, давай я тебе скажу то, чтобы ты сама себе хочешь сказать". Но она не сняла трубку», — отметил он.

Березин также подчеркнул, что, несмотря на сложности в судьбе сына, отношения между Екатериной и Григорием были тёплыми.

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#артист
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85-летняя актриса Галина Польских сообщила об ухудшении самочувствия
85-летняя актриса Галина Польских рассказала о болезни и повышенной температуре
15 мая 2025, 15:10

Галина Польских (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

85-летняя актриса Галина Польских сообщила о болезни. Об этом информирует «Абзац».
Народная артистка РСФСР не стала раскрывать подробности своего недуга, однако указала на повышенную температуру.

«Я болею. Сейчас не могу, у меня температура, болею. Ко мне сейчас придет врач», — рассказала актриса.

Напомним, Галина Польских снималась в картинах «Я шагаю по Москве», «Белые росы», «Дикая собака Динго» и других. За последние годы она приняла участие в таких проектах, как «БУМЕРанг», «Смерть в объективе», «Спасите Колю!», «Холодные берега. Возвращение» и «Родные люди».

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#болезни
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«Мне плевать на серую массу»: Волочкова высказалась о хейтерах
Волочкова вспомнила об унижениях и оскорблениях в балетной школе
15 мая 2025, 15:02

Фото: iStock/abezikus

Анастасия Волочкова призналась, что начала сталкиваться с хейтом ещё в балетной школе, но, несмотря на это, стала знаменитой.
«Меня оскорбляли, указывая на то, что я слишком крупная и не подхожу для балета. Иногда педагоги могли обидеть своей резкостью, говоря о том, что мир балета для меня навсегда закрыт», — рассказала Волочкова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Несмотря на всё это, Волочкова стала знаменитой на весь мир балериной. Теперь же она и вовсе не обращает внимания на критику в свою сторону, тем не менее артистка порой вынуждена закрывать комментарии в своих соцсетях, чтобы не дать возможности недоброжелателям оскорблять ее.

«Мне плевать на серую массу, которая меня критикует, им никогда не стать Анастасией Волочковой, им никогда никто не подарит бриллианты и море цветов, им никогда не достичь тех высот, которые я покорила. Их дело — сесть в углу и поплакать над тем, как их жизнь нагнула. Уж простите», — добавила отметила прима.

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Народная артистка России Вера Васильева отдала мошенникам более 200 тыс. руб
Вера Васильева отдала мошенникам 215 тыс. руб.
15 мая 2025, 14:59

Вера Васильева (Фото: Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии/muzcomedy.ru)

Сумму в 215 тысяч рублей отдала мошенникам народная артистка России Вера Васильева. Как пишет «Пятый канал», аферисты представились «правоохранителями», а потом обвинили женщину в финансировании ВСУ.
По информации канала, Васильевой пришло сообщение с незнакомого номера, мужчина на другом конце провода назвался бывшим руководителем Веры Сергеевны. В результате женщина поверила, что на ее прошлой работе прошла проверка, при которой выяснилось, что у нее незаконный доход. Аферист добавил, что Васильевой интересовались «сотрудники ФСБ».

Позже так называемый «сотрудник полиции» снова позвонил Вере Сергеевне, сообщив об уголовном деле против нее за финансирование ВСУ. Затем с ней говорил некий Илья, который назвался куратором «операции». Злоумышленник убедил артистку перевести все деньги на «безопасный счет».

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