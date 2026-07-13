«Я снова мама!»: Анна Седокова сообщила о пополнении в семье

13 июля 2026, 22:40

Анна Седокова взяла на передержку пуделя и сфинкса

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова объявила о пополнении в своей квартире. Теперь у 43-летней певицы живут две собаки и кот. Она опубликовала забавное видео с новыми питомцами в личном блоге.





Певица регулярно делится историями о своей собаке породы сиба-ину по кличке Маруся. Однако сегодня Седокова раскрыла, что временно взяла на передержку ещё пуделя Теслу и сфинкса Нео.

«У нас новости! Тесла, привет! У меня один ребёнок уехал на сборы, временно остался такой ребёнок. И вот такой — Нео! И, конечно, Маруська! Ура! Я снова мама троих», — заявила артистка, продемонстрировав всех животных.