«Я снова мама!»: Анна Седокова сообщила о пополнении в семье
Анна Седокова взяла на передержку пуделя и сфинкса
Анна Седокова объявила о пополнении в своей квартире. Теперь у 43-летней певицы живут две собаки и кот. Она опубликовала забавное видео с новыми питомцами в личном блоге.
Певица регулярно делится историями о своей собаке породы сиба-ину по кличке Маруся. Однако сегодня Седокова раскрыла, что временно взяла на передержку ещё пуделя Теслу и сфинкса Нео.
«У нас новости! Тесла, привет! У меня один ребёнок уехал на сборы, временно остался такой ребёнок. И вот такой — Нео! И, конечно, Маруська! Ура! Я снова мама троих», — заявила артистка, продемонстрировав всех животных.На кадрах, снятых Анной, видно, как она заходит домой. Обе собаки встречают её громким радостным лаем, тогда как кот спокойно сидит на диване с невозмутимым видом. Когда певица попыталась угостить питомца мясом, тот недовольно зарычал.
Параллельно Анна Седокова и родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы спорят о разделе имущества. Суд перевёл заседание в закрытый формат по ходатайству певицы.