«Скелеты»: Экс-возлюбленный Алёны Водонаевой раскритиковал её новую внешность
Шоумен Степан Меньщиков прокомментировал внешность Алёны Водонаевой
Российский шоумен, актёр и телеведущий Степан Меньщиков высказался о внешности Алёны Водонаевой на премьере фильма «Холод».
В беседе с корреспондентом NEWS.ru мужчина отметил, что фигура модели в период их совместных отношений нравилась ему больше, чем сейчас, когда она сильно похудела.
«Кому нравятся скелеты? Я помню, когда мы были с Алёной, она не была худой. Но была хорошенькая, такая, да», — заявил шоумен.Меньщиков подчеркнул, что предпочитает женщин с формами. По его мнению, девушкам с широкой костью не стоит доводить себя до истощения.
«Надо просто обыгрывать своё тело, свои формы. Вообще женская полнота — не то чтобы полнота, а округлости форм, кустодиевские такие, это же очень здорово!» — сообщил актёр.Артист добавил, что ему по душе такие пропорции.