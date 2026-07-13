«Скелеты»: Экс-возлюбленный Алёны Водонаевой раскритиковал её новую внешность

13 июля 2026, 21:48

Шоумен Степан Меньщиков прокомментировал внешность Алёны Водонаевой

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Российский шоумен, актёр и телеведущий Степан Меньщиков высказался о внешности Алёны Водонаевой на премьере фильма «Холод».





В беседе с корреспондентом NEWS.ru мужчина отметил, что фигура модели в период их совместных отношений нравилась ему больше, чем сейчас, когда она сильно похудела.

«Кому нравятся скелеты? Я помню, когда мы были с Алёной, она не была худой. Но была хорошенькая, такая, да», — заявил шоумен.

«Надо просто обыгрывать своё тело, свои формы. Вообще женская полнота — не то чтобы полнота, а округлости форм, кустодиевские такие, это же очень здорово!» — сообщил актёр.