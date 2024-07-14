Плющенко заявил о намерении открыть реабилитационный центр для спортсменов

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что певица Алла Пугачёва в своём посте об ударе по больнице использовала обороты о Боге для того, чтобы усилить негативное отношение к России, а также убедить свою аудиторию в плохом отношении к нашей стране.