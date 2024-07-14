Плющенко заявил о намерении открыть реабилитационный центр для спортсменов

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Фигурист Евгений Плющенко заявил, что планирует сделать реабилитационный центр для спортсменов.
Заслуженный мастер спорта России пообщался с журналистами на площадке VK Fest и рассказал о развитии академии «Ангелы Плющенко».
Плющенко считает, что развивать спорт необходимо не только в мегаполисах, но ещё и в небольших городках и деревнях. Он также заявил, что планирует открыть центр для реабилитации спортсменов.
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«Мне хочется помочь талантливым детям. Мне хочется помочь людям, которые живут не в достатке, но у них мегаталантливые дети. Что мы планируем (сделать) в «Ангелах»: школу тенниса, футбола, падел-тенниса. Мы открываем в течение года ещё одну новую ледовую арену и возглавит школу хоккея Валерий Каменский», — поделился спортсмен.
Плющенко считает, что развивать спорт необходимо не только в мегаполисах, но ещё и в небольших городках и деревнях. Он также заявил, что планирует открыть центр для реабилитации спортсменов.
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