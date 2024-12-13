«Пневмония и реанимация»: Невролог прокомментировал ухудшение состояния Бориса Щербакова

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, несмотря на успешную карьеру и всеобщее признание, не считает себя полностью счастливым. Певец так и не испытал радости отцовства. О том, почему 82-летний музыкант не стал родителем и в чем он себя винит всю жизнь расскажет «Радио 1».