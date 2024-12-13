«Пневмония и реанимация»: Невролог прокомментировал ухудшение состояния Бориса Щербакова

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что подобные недуги у Бориса Щербакова могли появиться из-за проблем с сердцем — аритмии, потому что это одна из самых распространенных причин, приводящих к массовым тромбозам в организме.
Хорошев объяснил, что артист мог потерять сознание в подъезде из-за массового тромбоза, переходящего в нарушение мозгового кровообращения.
«В каждой ткани должен происходить газообмен, питание и гигиена. Это происходит с помощью крови, плазмы и лимфы. Если этого не происходит, то случается сначала ишемия, то есть нарушение питания, из-за которого ткань начинает дисфункционировать, потом инфаркт (инсульт мозга) и некроз», — пояснил Хорошев.
Причин для ухудшения состояния Щербакова, по словам Хорошева, может быть много, и здесь самое главное — разумная и своевременная врачебная помощь и поддержка близких.
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