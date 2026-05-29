«По-детски оступился»: SHAMAN предупредили о последствиях клипа с иноагентами
Продюсер Рудченко предупредил SHAMAN о рисках для репутации из-за новой песни
Продюсер Павел Рудченко предупредил певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), что его новая песня и клип могут навредить репутации.
В беседе с «Газетой.Ru» Рудченко заявил, что артист рискнул, заставив уехавших из России медийных лиц петь с ним песню «Россия мама».
«Некоторые граждане нашей страны могут воспринять данный поступок как не совсем уместный контент. Песня про патриотизм, а картинки иноагентов, которые наплевали на нашу страну. Получается двусмыслие, которое может негативно сказаться на репутации Ярослава», — отметил эксперт.Он добавил, что Дронов долго ассоциировался с серьёзными песнями, но теперь выпускает контент для юмористов.
«Это заигрывание с подобного рода развлекательным контентом вообще говорит, что Ярослав может потерять позицию артиста с серьёзным контентом», — заявил продюсер.Кроме того, Рудченко увидел сходство новой песни с хитом Skyfall Адель.