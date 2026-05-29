«По-детски оступился»: SHAMAN предупредили о последствиях клипа с иноагентами

29 мая 2026, 12:49

Продюсер Рудченко предупредил SHAMAN о рисках для репутации из-за новой песни

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Продюсер Павел Рудченко предупредил певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), что его новая песня и клип могут навредить репутации.





В беседе с «Газетой.Ru» Рудченко заявил, что артист рискнул, заставив уехавших из России медийных лиц петь с ним песню «Россия мама».

«Некоторые граждане нашей страны могут воспринять данный поступок как не совсем уместный контент. Песня про патриотизм, а картинки иноагентов, которые наплевали на нашу страну. Получается двусмыслие, которое может негативно сказаться на репутации Ярослава», — отметил эксперт.

«Это заигрывание с подобного рода развлекательным контентом вообще говорит, что Ярослав может потерять позицию артиста с серьёзным контентом», — заявил продюсер.