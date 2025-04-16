«По достоинству»: Куртукова впервые рассказала о своем гонораре

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram*/ts_makeeva)
Певица Татьяна Куртукова, известная своим хитом «Матушка-земля», заявила прессе, что зарабатывает «по достоинству». Она отметила, что с ней работают профессионалы, а творческая программа требует финансовых вложений.
«Я не могу раскрывать суммы гонораров, все, что пишется в статьях — вброс. Труд человека должен быть оплачен по достоинству», — сказала исполнительница Telegram-каналу «Звездач».Знаменитость подчеркнула, что у нее максимально простой райдер (требования), хоть его и преподносят, по словам звезды, «как что-то невероятное».
«Мне нужен стул и стол в гримерной», — добавила Куртукова.
Певица резюмировала, что при росте спроса на ее концерты, растут и гонорары.
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