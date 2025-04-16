Стало известно, сколько стоит пообщаться с блогером Гусейном Гасановым

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)
Блогеру Гусейну Гасанову можно написать за 8200 рублей. В его социальных сетях появилась соответствующая запись. Таким образом пользователю понадобится пять тысяч звезд в Telegram (внутренняя валюта мессенджера), чтобы пообщаться с сетевой звездой. Их стоимость составляет 8199 рублей.
«Если давно хотели связаться со мной, предложить что-то или передать лично, вот ваш шанс написать в мой основной телеграм, где я общаюсь с друзьями и знакомыми! А еще там теперь часто буду появляться в сторис», — написал блогер.
Гусейн Гасанов известен своей эксклюзивной коллекцией мужских костюмов и роликами с розыгрышами знаменитостей. Когда-то он признавался, что на личной страничке и рекламе он зарабатывает свыше четырех миллионов рублей в месяц.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов