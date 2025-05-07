«Вешу как Дюймовочка»: Певица Семенович сравнила себя со сказочной героиней после похудения на 7 кг

Анна Семенович (Фото: кадр видео Instagram* @ann_semenovich)
Певица Анна Семенович заявила, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.
«Вешу как Дюймовочка. Я сбросила семь килограммов, но главное — стала отлично себя чувствовать», — поделилась она.
Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)
В то же время певица призвала поклонников не заниматься самолечением и консультироваться с врачами перед приёмом любых средств.
Семенович не раз отмечала, что хочет быть подтянутой и стройной, поэтому начала серьезно заниматься спортом, много упражняться и правильно питаться. И да, есть определенные способы ускорить процесс, но ими нельзя увлекаться. Без здорового образа жизни любые «изменения» благодаря препаратам будут временными.
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Как сообщалось, власти отметили вклад Семенович в развитие российской культуры и искусства, а также её многолетнюю плодотворную деятельность.
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Мария Моисеева