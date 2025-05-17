«По стране пошел слух, что я погибла»: актриса Наталья Варлей могла умереть на съемках «Вия»

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)
Звезда фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья Варлей на съемках одного из фильмов могла умереть, сообщила Экспресс газета.
На съемках картины «Вий» Варлей, исполнявшая роль Панночки, чуть не рассталась с жизнью, когда она сорвалась с 15-метровой высоты.
Однако артистке помог Леонид Куравлев, игравший Хому Брута. Артист поймал Наталью, но сам пострадал — он травмировал голову и сломал руку. Варлей же отделалась лишь ссадинами и испугом. Однако после завершения съемок звезда Варлей буквально слегла, и ей понадобилось несколько месяцев на восстановление.
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Однако артистке помог Леонид Куравлев, игравший Хому Брута. Артист поймал Наталью, но сам пострадал — он травмировал голову и сломал руку. Варлей же отделалась лишь ссадинами и испугом. Однако после завершения съемок звезда Варлей буквально слегла, и ей понадобилось несколько месяцев на восстановление.
«Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло, а по стране пошел слух, что я погибла…» — откровенничала актриса.
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Ольга Енгалычева