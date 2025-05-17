«Я не слепой котенок, а понимающая кошечка»: Светлана Светикова поделилась особенностями третьей беременности

Светлана Светикова (фото: Telegram @svetikovamusic)
Светлана Светикова откровенно рассказала об ожидании третьего ребёнка. 41-летняя артистка заявила, что теперь ощущает себя кошечкой.
Участница «Фабрики звезд» счастлива в браке с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает 11-летнего сына Милана и семилетнего Кристиана. Сейчас «главная Эсмеральда России» ждёт рождение дочери.
В соцсетях звезда мюзиклов открыто делится подробностями своего положения и даёт советы будущим мамам. Свою третью беременность Светикова назвала взрослой и осознанной.
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В соцсетях звезда мюзиклов открыто делится подробностями своего положения и даёт советы будущим мамам. Свою третью беременность Светикова назвала взрослой и осознанной.
«Понятное дело, что опыт. Я не как слепой котёнок в этой любви. Я не котёнок, а кошечка. Знающая, понимающая, объёмная в своих чувствах. Умеющая отдавать. По-настоящему. Абсолютное не эгоистичное обожание. Мне нравится быть взрослой женщиной. Чувства намного сильнее и богаче», – объяснила свои ощущения звезда.При этом, артиста отметила, что третья беременность проходит тяжело. Сейчас Светлана находится на десятом месяце, но по-прежнему страдает от токсикоза.
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