«По здоровью сейчас должен находиться здесь»: Евгений Алдонин проходит лечение в США

27 сентября 2026, 23:04

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин сообщил о лечении от онкологии в Америке

Евгений Алдонин (Фото: Instagram* / @evgeny_aldonin)

46-летний Евгений Алдонин вышел на связь с поклонниками из США и рассказал о причине своего длительного отсутствия в Москве. Бывший полузащитник ЦСКА сообщил, что сейчас проходит лечение от рака.





Видеообращение спортсмен записал в Центральном парке Нью-Йорка. О причинах своего пребывания в Америке Алдонин рассказал коротко.





«К сожалению, по здоровью сейчас должен находиться здесь», — сообщил Евгений.