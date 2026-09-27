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«По здоровью сейчас должен находиться здесь»: Евгений Алдонин проходит лечение в США

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин сообщил о лечении от онкологии в Америке
Евгений Алдонин (Фото: Instagram* / @evgeny_aldonin)

46-летний Евгений Алдонин вышел на связь с поклонниками из США и рассказал о причине своего длительного отсутствия в Москве. Бывший полузащитник ЦСКА сообщил, что сейчас проходит лечение от рака.



Видеообращение спортсмен записал в Центральном парке Нью-Йорка. О причинах своего пребывания в Америке Алдонин рассказал коротко.

«К сожалению, по здоровью сейчас должен находиться здесь», — сообщил Евгений.
Видео опубликовали представители ЦСКА в социальных сетях. В обращении Алдонин также передал привет болельщикам красно-синих и своему бывшему одноклубнику Вагнеру Лаву.

Спортсмен признался, что очень хотел бы лично присутствовать в Москве на прощальном матче легендарного бразильского форварда. Однако из-за лечения в США приехать на игру он не сможет.

Алдонин долгие годы выступал за ЦСКА и является одним из известных футболистов в истории клуба. В последние годы он редко появляется в публичном пространстве, поэтому его обращение к болельщикам стало неожиданным.

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Софья Метелева

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