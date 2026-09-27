«По здоровью сейчас должен находиться здесь»: Евгений Алдонин проходит лечение в США
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин сообщил о лечении от онкологии в Америке
46-летний Евгений Алдонин вышел на связь с поклонниками из США и рассказал о причине своего длительного отсутствия в Москве. Бывший полузащитник ЦСКА сообщил, что сейчас проходит лечение от рака.
Видеообращение спортсмен записал в Центральном парке Нью-Йорка. О причинах своего пребывания в Америке Алдонин рассказал коротко.
«К сожалению, по здоровью сейчас должен находиться здесь», — сообщил Евгений.Видео опубликовали представители ЦСКА в социальных сетях. В обращении Алдонин также передал привет болельщикам красно-синих и своему бывшему одноклубнику Вагнеру Лаву.
Спортсмен признался, что очень хотел бы лично присутствовать в Москве на прощальном матче легендарного бразильского форварда. Однако из-за лечения в США приехать на игру он не сможет.
Алдонин долгие годы выступал за ЦСКА и является одним из известных футболистов в истории клуба. В последние годы он редко появляется в публичном пространстве, поэтому его обращение к болельщикам стало неожиданным.