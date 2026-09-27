«Посмотрели на неё и поняли»: Станислав Бондаренко поменял имя новорождённой дочери
Станислав Бондаренко раскрыл необычную историю с именем новорождённой дочери
Станислав Бондаренко поделился трогательными кадрами с новорождённой дочерью. Актёр показал малышку поклонникам и заодно раскрыл, что родители в последний момент изменили решение насчёт её имени.
Изначально девочку назвали Аидой, однако после рождения Станислав и его супруга Аурелия посмотрели на дочь и решили, что ей больше подходит другое имя.
«ВНИМАНИЕ!!!! Девочку зовут МЕЛАНИЯ (не Аида)! Посмотрели мы с Аурелией на неё и поняли, что она Мелания», — рассказал актёр.Для Бондаренко это уже третья дочь. Кроме того, у артиста есть старший сын от первого брака. Теперь в семье появилось ещё одно имя — Мелания, которое родители выбрали уже после встречи с новорождённой дочерью.