Достижения.рф

«Посмотрели на неё и поняли»: Станислав Бондаренко поменял имя новорождённой дочери

Станислав Бондаренко раскрыл необычную историю с именем новорождённой дочери
Станислав Бондаренко (Фото: Instagram* / @st_bond)

Станислав Бондаренко поделился трогательными кадрами с новорождённой дочерью. Актёр показал малышку поклонникам и заодно раскрыл, что родители в последний момент изменили решение насчёт её имени.



Изначально девочку назвали Аидой, однако после рождения Станислав и его супруга Аурелия посмотрели на дочь и решили, что ей больше подходит другое имя.

«ВНИМАНИЕ!!!! Девочку зовут МЕЛАНИЯ (не Аида)! Посмотрели мы с Аурелией на неё и поняли, что она Мелания», — рассказал актёр.
Для Бондаренко это уже третья дочь. Кроме того, у артиста есть старший сын от первого брака. Теперь в семье появилось ещё одно имя — Мелания, которое родители выбрали уже после встречи с новорождённой дочерью.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0