«Посмотрели на неё и поняли»: Станислав Бондаренко поменял имя новорождённой дочери

27 сентября 2026, 22:50

Станислав Бондаренко раскрыл необычную историю с именем новорождённой дочери

Станислав Бондаренко (Фото: Instagram* / @st_bond)

Станислав Бондаренко поделился трогательными кадрами с новорождённой дочерью. Актёр показал малышку поклонникам и заодно раскрыл, что родители в последний момент изменили решение насчёт её имени.





Изначально девочку назвали Аидой, однако после рождения Станислав и его супруга Аурелия посмотрели на дочь и решили, что ей больше подходит другое имя.





«ВНИМАНИЕ!!!! Девочку зовут МЕЛАНИЯ (не Аида)! Посмотрели мы с Аурелией на неё и поняли, что она Мелания», — рассказал актёр.