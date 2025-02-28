Победа на «Евровидении», дружба с Киркоровым и семейный бизнес: куда пропали сестры Толмачевы

Сестры Толмачевы (Фото: кадр из выступления на «Евровидении-2014»)
Сестры Толмачевы стали всемирно популярными в 2006 году после победы в детском песенном конкурсе «Евровидение». В 2014 году Маша и Настя Толмачевы вновь вернулись на «Евровидение» и соревновались уже со взрослыми артистами. Сестры заняли там седьмое место.
После этого о девушках почти ничего не было слышно. О том, как живут сестры Толмачевы сегодня, расскажет редакция «Радио 1».
Мария и Анастасия Толмачевы родились 14 января 1997 года в Курске. Их отец трудился на заводе, а мама преподавала в музыкальной школе.
В шесть лет Толмачевы начали заниматься в детской эстрадной студии и выступать при курском Дворце пионеров. Примечательно, что сначала педагог не хотела брать их из-за возраста, но, услышав вокал сестер, тут же изменила свое мнение.
После этого они продолжили выступать уже в театральной студии «Джем». К тому моменту Настя и Маша уже получили множество наград на различных конкурсах. Интересно, что сестры никогда не волновались и всегда чувствовали себя на сцене уверенно.
В 2006 году Анастасия и Мария Толмачева приняли участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в Будапеште. Девятилетние сестры спели композицию «Весенний джаз», которая является их признанием любви к семье и своему родному городу. По результатам голосования девочки заняли первое место. Этот конкурс стал важной ступенью в их карьере, ведь после этого Маша и Настя стали очень популярными в России.
Однако в скором времени девочки оказались замешаны в скандале. «Весенний джаз» позиционировался как песня собственного сочинения сестер, но через некоторое время знакомый их педагога Антонины Перфильевой, Валерий Бугаев, стал утверждать, что эта его композиция. По его словам, он «просто согласился играть в чужую игру». Мужчина рассказал, что мама Толмачевых заплатила ему около трех тысяч рублей, чтобы его имя нигде не упоминалось. Видимо Бугаев не смог смириться с возникшей популярностью девочек, к которой он не имеет никакого отношения.
Вскоре маленькие звезды записали альбом «Половинки», куда вошли песни «Лапу дай» и «Лошадь». При этом мама Насти и Маши однажды рассказала, что обошлись с ними не очень хорошо. Речь идет о директоре Дворца пионеров, который зачем-то забирал почти все подарки от поклонников сестер.
В 2014 году девушки снова отправились на знаменитый конкурс, но уже во взрослой версии. Тогда Толмачевы заняли седьмое место. Сестры выступали в Копенгагене с композицией Shine, написанной Филиппом Киркоровым в сотрудничестве с греческим продюсером Димитрисом Контопулосом.
Стоит отметить, что конкурс проводился в 2014 году, когда политическая обстановка в мире резко накалилась, что отразилось на музыкальном состязании. Некоторые пытались открыто выступить против конкурсанток из РФ. Были даже те, кто пытался освистать Толмачевых во время выступления. Несмотря на все трудности, девушки достойно держались на сцене и отлично выступили со своим номером.
В одном из интервью Маша и Настя признались, что не расстроились из-за результата, поскольку выложились там по полной. После такого испытания карьера сестер в России снова пошла вверх. Их даже пригласили в качестве жюри на конкурс «Голос-Курск. Дети».
После получения среднего образования Толмачевы хотели поступить в Гнесинское училище, но родители отговорили их. Родители настаивали, что девушки должны получить высшее образование в более «реальной» профессии. В результате Мария и Анастасия окончили институт искусств и культуры в Белгороде по специальности «Продюсирование и режиссура».
Позже близняшки осознали, что не ошиблись, поскольку музыка — это, прежде всего, хорошее хобби, но не дело их жизни. Уже на первом курсе Толмачевы открыли свою мастерскую для детей. Теперь они обучают юных будущих певцов по методике Сета Риггса.
Примечательно, что внешность сестер за последние годы претерпела большие изменения. Теперь Мария и Анастасия мало похожи на тех, какими их запомнили многочисленные поклонники. По мнению их аудитории, без «уколов красоты» здесь не обошлось.
В личной жизни у девушек все в порядке. Анастасия стала встречаться с молодым человеком по имени Никита, которого она встретила на одном из концертов. Мария же в 2023 году вышла замуж за молодого человека по имени Сергей. На свадебное торжество были приглашены некоторые российские звезды и политики, включая Филиппа Киркорова, который записал поздравление для молодоженов.
Сейчас девушкам 28 лет. Известно, что Мария в прошлом году стала мамой. О личной жизни Анастасии мало, что известно, поскольку девушка предпочитает держать свою личную жизнь в тайне.
На сегодняшний день девушки проводят занятия в своей мастерской. Анастасия иногда делится своими новыми песнями с фанатами. Ученики сестер Толмачевых завоевывают награды в главных вокальных конкурсах страны, и близняшки очень ими гордятся.
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Биография
Мария и Анастасия Толмачевы родились 14 января 1997 года в Курске. Их отец трудился на заводе, а мама преподавала в музыкальной школе.
«Им было по четыре годика, а они уже вовсю пели. Посмотрят какой-нибудь мультфильм и повторяют. У меня музыкальное образование, поняла — у девочек есть талант», — рассказывала мама девочек в одном из интервью.
В шесть лет Толмачевы начали заниматься в детской эстрадной студии и выступать при курском Дворце пионеров. Примечательно, что сначала педагог не хотела брать их из-за возраста, но, услышав вокал сестер, тут же изменила свое мнение.
«Я на них посмотрела, и подумала: "Такие малюсенькие, с ними столько возиться придется". И хотела уже было отказаться – попыталась сказать их маме, мол, набор уже сделан, ведь у нас всегда очень много желающих заниматься. Но мама девочек мне сказала: "Вы их хоть послушайте, прежде чем отправить!" И я послушала, и с первых же звуков стало понятно, что это просто неординарные девочки. В пять лет они обладали уже мощными голосами, могли "держать" звук. Я сразу поняла, что чуть было не отправила будущих "звезд", — делилась первый педагог девочек Антонина Перфильева в интервью KP.RU.
После этого они продолжили выступать уже в театральной студии «Джем». К тому моменту Настя и Маша уже получили множество наград на различных конкурсах. Интересно, что сестры никогда не волновались и всегда чувствовали себя на сцене уверенно.
Победа на детском «Евровидении-2006»
В 2006 году Анастасия и Мария Толмачева приняли участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» в Будапеште. Девятилетние сестры спели композицию «Весенний джаз», которая является их признанием любви к семье и своему родному городу. По результатам голосования девочки заняли первое место. Этот конкурс стал важной ступенью в их карьере, ведь после этого Маша и Настя стали очень популярными в России.
Однако в скором времени девочки оказались замешаны в скандале. «Весенний джаз» позиционировался как песня собственного сочинения сестер, но через некоторое время знакомый их педагога Антонины Перфильевой, Валерий Бугаев, стал утверждать, что эта его композиция. По его словам, он «просто согласился играть в чужую игру». Мужчина рассказал, что мама Толмачевых заплатила ему около трех тысяч рублей, чтобы его имя нигде не упоминалось. Видимо Бугаев не смог смириться с возникшей популярностью девочек, к которой он не имеет никакого отношения.
Сестры Толмачевы (Фото: кадр из выступления на «Евровидении-2006»)
Вскоре маленькие звезды записали альбом «Половинки», куда вошли песни «Лапу дай» и «Лошадь». При этом мама Насти и Маши однажды рассказала, что обошлись с ними не очень хорошо. Речь идет о директоре Дворца пионеров, который зачем-то забирал почти все подарки от поклонников сестер.
Участие в «Евровидении-2014»
В 2014 году девушки снова отправились на знаменитый конкурс, но уже во взрослой версии. Тогда Толмачевы заняли седьмое место. Сестры выступали в Копенгагене с композицией Shine, написанной Филиппом Киркоровым в сотрудничестве с греческим продюсером Димитрисом Контопулосом.
Сестры Толмачевы и Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @anastasiyatolmacheva16)
Стоит отметить, что конкурс проводился в 2014 году, когда политическая обстановка в мире резко накалилась, что отразилось на музыкальном состязании. Некоторые пытались открыто выступить против конкурсанток из РФ. Были даже те, кто пытался освистать Толмачевых во время выступления. Несмотря на все трудности, девушки достойно держались на сцене и отлично выступили со своим номером.
В одном из интервью Маша и Настя признались, что не расстроились из-за результата, поскольку выложились там по полной. После такого испытания карьера сестер в России снова пошла вверх. Их даже пригласили в качестве жюри на конкурс «Голос-Курск. Дети».
После получения среднего образования Толмачевы хотели поступить в Гнесинское училище, но родители отговорили их. Родители настаивали, что девушки должны получить высшее образование в более «реальной» профессии. В результате Мария и Анастасия окончили институт искусств и культуры в Белгороде по специальности «Продюсирование и режиссура».
Позже близняшки осознали, что не ошиблись, поскольку музыка — это, прежде всего, хорошее хобби, но не дело их жизни. Уже на первом курсе Толмачевы открыли свою мастерскую для детей. Теперь они обучают юных будущих певцов по методике Сета Риггса.
Сестры Толмачевы сегодня
Примечательно, что внешность сестер за последние годы претерпела большие изменения. Теперь Мария и Анастасия мало похожи на тех, какими их запомнили многочисленные поклонники. По мнению их аудитории, без «уколов красоты» здесь не обошлось.
В личной жизни у девушек все в порядке. Анастасия стала встречаться с молодым человеком по имени Никита, которого она встретила на одном из концертов. Мария же в 2023 году вышла замуж за молодого человека по имени Сергей. На свадебное торжество были приглашены некоторые российские звезды и политики, включая Филиппа Киркорова, который записал поздравление для молодоженов.
Сестры Толмачевы (Фото: Инстаграм* @anastasiyatolmacheva16)
Сейчас девушкам 28 лет. Известно, что Мария в прошлом году стала мамой. О личной жизни Анастасии мало, что известно, поскольку девушка предпочитает держать свою личную жизнь в тайне.
На сегодняшний день девушки проводят занятия в своей мастерской. Анастасия иногда делится своими новыми песнями с фанатами. Ученики сестер Толмачевых завоевывают награды в главных вокальных конкурсах страны, и близняшки очень ими гордятся.
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