«Победить рак»: экс-гандболистка Владлена Бобровникова поддержала Евгения Алдонина
Бывшая гандболистка «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова, одержавшая личную победу над онкологией, обратилась со словами поддержки к экс-футболисту Евгению Алдонину, который сейчас проходит лечение от рака. Об этом сообщает «АиФ — Ростов-на-Дону».
Спортсменка напомнила, что ей самой пришлось завершить карьеру досрочно в начале 2023 года после диагноза, однако ей удалось справиться с болезнью.
«Я, как человек, который победил онкологию, могу сказать одно: моя семья и спортивный характер, закалённый годами в гандболе, помогли мне победить рак! Желаю Евгению огромного здоровья и победы над этим недугом!» — сказала Бобровникова.45-летний Евгений Алдонин — бывший капитан сборной России по футболу и экс-супруг певицы Юлии Началовой. Их брак продлился с 2006 по 2011 год. У пары родилась дочь Вера, которой сейчас 18 лет, и именно Алдонин занимается её воспитанием после смерти артистки.