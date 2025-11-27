«Победить рак»: экс-гандболистка Владлена Бобровникова поддержала Евгения Алдонина

27 ноября 2025, 19:13

Победившая рак Бобровникова поддержала Алдонина, столкнувшегося с онкологией

Евгений Алдонин (Фото: Instagram* / @evgeny_aldonin)

Бывшая гандболистка «Ростов-Дона» Владлена Бобровникова, одержавшая личную победу над онкологией, обратилась со словами поддержки к экс-футболисту Евгению Алдонину, который сейчас проходит лечение от рака. Об этом сообщает «АиФ — Ростов-на-Дону».





Спортсменка напомнила, что ей самой пришлось завершить карьеру досрочно в начале 2023 года после диагноза, однако ей удалось справиться с болезнью.



