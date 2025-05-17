«Спасло лишь то, что я нарисовал вождя»: Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы в Эквадоре

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)
Художник Никас Сафронов стал участником шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1». После выступления на сцене он ответил на несколько вопросов журналистов и вспомнил ужасающую историю.
У народного художника России узнали, не задели ли его шутки ведущего шоу Владимира Маркони, который известен своим порой жёстким юмором. В свою Сафронов вспомнил один случай, когда оказался на волосок от смерти.
Никас отметил, что сейчас его уже мало что может неприятно удивить. Однажды он побывал в Эквадоре, где его спасло умение хорошо рисовать. Он написал вождя каннибальского племени, чем завоевал его уважение и остался жив.
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Никас отметил, что сейчас его уже мало что может неприятно удивить. Однажды он побывал в Эквадоре, где его спасло умение хорошо рисовать. Он написал вождя каннибальского племени, чем завоевал его уважение и остался жив.
«После того как меня чуть не съели каннибалы в Эквадоре (спасло лишь то, что я нарисовал вождя, и тот восхитился моим умением), меня уже мало что может неприятно удивить», – поделился Сафронов в беседе со StarHit.Читайте также:
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова