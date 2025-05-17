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«Спасло лишь то, что я нарисовал вождя»: Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы в Эквадоре

Никас Сафронов вспомнил, как однажды чуть не стал жертвой каннибалов в Эквадоре
Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Художник Никас Сафронов стал участником шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1». После выступления на сцене он ответил на несколько вопросов журналистов и вспомнил ужасающую историю.
У народного художника России узнали, не задели ли его шутки ведущего шоу Владимира Маркони, который известен своим порой жёстким юмором. В свою Сафронов вспомнил один случай, когда оказался на волосок от смерти.

Никас отметил, что сейчас его уже мало что может неприятно удивить. Однажды он побывал в Эквадоре, где его спасло умение хорошо рисовать. Он написал вождя каннибальского племени, чем завоевал его уважение и остался жив.

«После того как меня чуть не съели каннибалы в Эквадоре (спасло лишь то, что я нарисовал вождя, и тот восхитился моим умением), меня уже мало что может неприятно удивить», – поделился Сафронов в беседе со StarHit.
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Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс раскрыл, по какой причине его забрала полиция с вокзала
Олег Шепс заявил, что его допрашивала полиция по делу о мошенничестве
17 мая 2025, 11:20

Олег Шепс (Фото: Инстаграм*@ shepsolegofficial)

Медиум Олег Шепс признался, что ему пришлось давать показания в полиции. Он стал участником скандала с мошенниками, которые обманули людей на более чем 300 миллионов рублей.
Однажды медиума задержали сотрудники правоохранительных органов. Это случилось на московском вокзале, куда Шепс прибыл на поезде.

«Меня с поезда забирает полиция. Уголовный розыск, нужно проехать, дать показания», — откровенничал Олег.

Победитель «Битвы» послушался полицейских.

«Я к ним приезжаю, и они рассказывают мне такую историю: «Можете ли вы проходить свидетелем по делу? Накрыли банду мошенников, которая прикидывалась вами и еще несколькими экстрасенсами», — признался Шепс.

Выяснилось, что аферисты общались с клиентами по видеосвязи, подражая голосу и манерам Олега. Мошенники получили больше 300 миллионов рублей.

«Не все писали жалобы, обращались в полицию, то есть кто-то был доволен! Прикол в том, что это очень распространено», — добавил медиум в разговоре с Евгенией Медведевой на ее шоу «Бес комментариев».

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#полиция
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«Уже один раз попал не в ту дверь»: Соседов раскрыл, почему Киркоров избегает разговоров о Пугачёвой
Соседов заявил, что Киркоров не говорит о Пугачёвой ради репутации
17 мая 2025, 11:15

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров удивил общественность, отказавшись говорить с журналистами об Алле Пугачёвой. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил поведение певца, который всегда с теплотой отзывался о бывшей супруге.
Недавно на одном из светских мероприятий представители СМИ поинтересовались, поздравил ли Киркоров Пугачёву с днём рождения. Артист отказался отвечать на этот вопрос и попросил задать следующий. Многих удивила такая реакция исполнителя, который раньше с удовольствием говорил о певице.

Соседов убеждён, что Киркоров не хочет портить свою репутацию после участия в скандальной «голой» вечеринке, поэтому избегает вопросов о бывшей подруге.

«Я не удивлён тому, как он отреагировал на вопрос про Пугачёву. Дураку ясно, что называется, к гадалке не ходи – он её поздравил. Но он понимает, какую реакцию сейчас вызывает Пугачёва. Филипп уже один раз, как мы помним, попал не в ту дверь. Он, правда, много раз попадал. Но последний случай был самый запоминающийся. Больше он не хочет попадать не в ту дверь. Поэтому об Алле ничего не говорит», – объяснил Соседов в беседе с MK.RU.
Напомним, что Киркоров и Пугачёва были женаты с 1994 по 2005 год. Певец рассказывал, что нынешний муж певицы Максим Галкин* не одобрял их дружбу после развода и делал всё, чтобы общение прекратилось. В итоге, уже пять лет они не общаются. При этом, Киркоров неоднократно поддерживал уехавшую из России Пугачёву и признавался ей в любви.

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Дочь-подростка Дианы Арбениной превратили в 40-летнюю женщину на «Модном приговоре»
17 мая 2025, 11:13

Диана Арбенина (Фото: Инстаграм*/_diana_arbenina)

Основатель и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, как случайно открыла в дочери модельный потенциал. 15-летняя школьница, к удивлению певицы, поддержала идею пройтись по подиуму. Среди предложений, поступивших девочке, было и участие в шоу «Модный приговор».
Звездная мама высоко оценила работу дочери, однако макияж, сделанный визажистами, вызвал недовольство со стороны бабушки. По мнению пожилой женщины, ее внучку превратили в 40-летнюю тетку.

Впрочем, сама певица отнеслась к этому с юмором, отметив, что Марта пока не планирует делать карьеру в моделинге. Сейчас ее главная страсть — футбол.
«Это удивительное существо, потому что то, что моя дочь будет играть в футбол, я не могла бы никогда себе представить», — призналась артистка.
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#шоу-бизнес
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Покинувшую Россию Аллу Пугачёву лишили пенсии на Кипре
17 мая 2025, 10:31

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Покинувшая Россию Алла Пугачёва на протяжении трёх лет получает от государства пенсию. Учитывая все заслуги певицы, её ежемесячное пособие составляет около 60 тысяч рублей.
Также отмечается, что Пугачёвой полагаются доплаты за звание народной артистки СССР и выступление в Чернобыле перед ликвидаторами практически сразу же после аварии, что обернулось для звезды облучением.

В Израиле, куда изначально перебралась Пугачёва с семьёй, ей ничего не выплачивали. По законам страны, на пенсию могут претендовать граждане, отработавшие на благо государства не менее 10 лет.

На Кипре, где певица проживает сейчас, ей тоже ничего не выплачивают. Она могла бы претендовать на выплаты, но только в том случае, если у неё нет другого пенсионного дохода. Однако, даже если Пугачёва откажется от российских пособий, она не сможет претендовать на кипрские, поскольку не прожила в одной из стран Евросоюза хотя бы 20 лет.

Конечно, ни для кого не секрет, что у 75-летней Аллы Борисовны достаточно средств для жизни, однако от российской пенсии она всё же не отказывается.

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Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей, но продолжает покупать недвижимость и элитные авто
Блогер Слава Бустер задолжал перед ФНС России 4,5 млн рублей
17 мая 2025, 10:17

Слава Бустер (фото: Telegram @bigpencil)

Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 миллиона рублей, хотя в соцсетях он продолжает хвастаться покупкой квартиры в Москве и дорогими автомобилями. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В настоящее время долг Вячеслава Леонтьева (настоящее имя блогера) перед ФНС России составляет 4 582 000 рублей. В ближайшее время, если долг не будет погашен, судебные приставы могут открыть против него исполнительное производство.

Несмотря на это, в соцсетях Бустера то и дело мелькают новые дорогие покупки. Так, несколько месяцев назад он приобрёл автомобиль Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. В прошлом году он стал владельцем недвижимости в Москве за 105 миллионов рублей.

Не забыл Бустер и про родных. Маме он подарил BMW X3 за 8,5 миллиона рублей, а бабушке Lamborghini.

А в 2023 году блогер приобрёл Audi R8 за 16 миллионов рублей и Mercedes-AMG G 63 за 28 миллионов рублей.

При этом, всю недвижимость и автомобили Бустер оформляет не на себя. Однако у него есть несколько бизнесов: компьютерные клубы, фирма по выпуску напитков и еды, а также компания, продающая девайсы.

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