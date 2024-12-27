Победительница шоу «Точь-в-Точь» из Подмосковья рассказала о трудностях съемок на Первом канале

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Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Светлана Галка стала победителем шоу «Точь в Точь» на Первом канале. Участники этого шоу изображают известных музыкантов и актеров прошлого и настоящего.