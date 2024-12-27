Победительница шоу «Точь-в-Точь» из Подмосковья рассказала о трудностях съемок на Первом канале

Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр
Актриса Пушкинского музыкально-драматического театра Светлана Галка стала победителем шоу «Точь в Точь» на Первом канале. Участники этого шоу изображают известных музыкантов и актеров прошлого и настоящего.
Актриса Светлана Галка в беседе с «Радио 1» рассказала, что участие в проекте было нелегким.
Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр
По ее словам, люди, говорящие, что актерам легко сниматься в подобных телепрограммах, глубоко заблуждаются.
Он отметила, что грим делался не менее двух часов, где делается компьютерная графика лица, а потом накладывается новое.
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«Это действительно было непросто, потому что номера, как правило, ты делаешь сама, есть просто одна репетиция по вокалу, консультация с педагогом по актерскому мастерству, но все остальное ты выстраиваешь сама. Еще одна репетиция есть перед съемкой, где уже стоят камеры и пробуется грим-костюм. Но вся основная работа проводится дома самостоятельно», — рассказала она.
Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр
По ее словам, люди, говорящие, что актерам легко сниматься в подобных телепрограммах, глубоко заблуждаются.
«Это очень своеобразная вещь. Правда, не каждый может почувствовать образ другого человека, а уж тем более в него перевоплотиться. Мне очень понравилось быть Аллой Баяновой. С помощью прекрасного грим-костюма меня никто не узнавал. Очень понравилось быть в образе Анны Вески и Александра Калягина», — поделилась актриса.Фото: Пушкинский музыкально-драматический театр
Он отметила, что грим делался не менее двух часов, где делается компьютерная графика лица, а потом накладывается новое.
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Анастасия Бондарева