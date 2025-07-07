Сестра Жанны Фриске перенесла экстренную операцию

07 июля 2025, 14:06

Наталья Фриске (фото: Instagram* @friske_natalia)

Сестру Жанны Фриске экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет издание Леди.Mail.





Наталья Фриске месяц назад перенесла тяжёлую ангину, в результате которой у неё появилась сильная боль в области шеи, которую женщина проигнорировала. Однако спустя несколько недель она заметила воспалившийся лимфатический узел.





«Узел стал пульсировать – и я сразу же поехала в больницу, не дожидаясь понедельника. Это было самое правильное решение! Врач подтвердил: гнойный лимфоузел мог лопнуть в любой момент – последствия могли быть очень серьёзными. Было принято решение экстренно оперировать», – написала Фриске в своём личном блоге.