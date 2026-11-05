Стало известно, что Лерчек может получить отсрочку штрафа в 765 млн рублей

05 ноября 2026, 21:10

Адвокат Жорин: закон допускает рассрочку штрафа Лерчек на срок до пяти лет

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Адвокат Сергей Жорин заявил, что суд может отсрочить штраф в 765 млн рублей блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина).





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что защита может добиваться пересмотра дела в кассации, если докажет, что суд не учёл имущественное положение осужденной и её семьи.

«Если защита сможет обосновать, что эти обстоятельства не были надлежащим образом учтены, это может стать аргументом для пересмотра наказания. Кроме того, можно просить суд об отсрочке или рассрочке уплаты штрафа на срок до пяти лет», — пояснил он.