«Скоро нас станет больше»: рэпер Птаха намекнул на прибавление в семье

28 декабря 2025, 18:32

Рэпер Птаха опубликовал трогательное фото с беременной супругой и дочкой

Птаха вместе с женой и дочерью (Фото: Instagram* / @ptaharu_)

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) поделился в соцсетях семейным снимком, на котором запечатлены он, его дочь Сияна и жена Лана Реутова, которая, судя по кадру, ждёт второго ребёнка.





44-летний артист опубликовал фотографию, на которой вся семья одета в чёрное.





«Я люблю вас. И скоро нас станет больше. У меня самая красивая жена», — подписал пост Птаха, добавив сердечки.