«Скоро нас станет больше»: рэпер Птаха намекнул на прибавление в семье
Рэпер Птаха опубликовал трогательное фото с беременной супругой и дочкой
Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) поделился в соцсетях семейным снимком, на котором запечатлены он, его дочь Сияна и жена Лана Реутова, которая, судя по кадру, ждёт второго ребёнка.
44-летний артист опубликовал фотографию, на которой вся семья одета в чёрное.
«Я люблю вас. И скоро нас станет больше. У меня самая красивая жена», — подписал пост Птаха, добавив сердечки.На фото папа держит дочку на руках, а Лана, положив руку на плечо мужа, улыбается в профиль, создавая тёплую атмосферу семейного ожидания.