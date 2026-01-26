«Второй подбородок — тоже нет»: Виктория Боня рассказала о своих требованиях к мужчинам

26 января 2026, 18:37

Виктория Боня объяснила, какие мужчины ей не подходят

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня прокомментировала недавние слова Ксении Собчак, которая назвала её «профессионалкой в сексе» и предложила обратить внимание на блогершу бизнесмену Сергею Полонскому. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Телеведущая подчеркнула, что у неё есть собственные критерии при выборе партнёра, и подходить к ней может далеко не каждый.





«У меня тоже есть свои критерии. Ксюша, ты думаешь, что любой мужчина может подойти ко мне и сказать «Ты мне нравишься»? У меня тоже есть критерии, на которые я смотрю. Конечно, это должен быть плоский живот, обязательно. То есть вот это пузико — это не мой вариант. Против ничего не имею, но не люблю. Второй подбородок — тоже нет. Как-то странно — без меня меня женили», — заявила Виктория.