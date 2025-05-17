«Почему ребенок в этом участвует?»: Инстасамка возмущена выступлением 7-летней Василисы Кукояки с фразой в песне «пенис большой»

Инстасамка (Фото: Телеграм @instasamkacore)
Вчера 7-летняя Василиса Кукояка впервые выступила на стадионном концерте группы «Хлеб», в состав который входит ее отец Денис Кукояка.
Многие поклонники поддержали певца и его наследницу, когда тот опубликовал видео с мероприятия в своих соцсетях.
Денис Кукояка и Василиса Кукояка (Фото: Инстаграм* @denisque)
Однако не все остались в восторге от «недетского текста» песни, которую исполняла Василиса. Исполнительница Инстасамка назвала происходившее «издевательством над семилетним ребенком».
Инстасамка выложила текст композиции, которую Василиса исполняла вместе с участниками группы. Рэп-исполнительница отметила, что в одном из куплетов присутствовала фраза «пенис большой».
Читайте также:
Пчела облюбовала Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах
«Между нами была договоренность, что я умру первым»: муж сестры Александра Стриженова Елены Земляникиной рыдает у гроба
Молодая жена Петросяна собирается наказать тех, кто «пихал» ей в лицо микрофоны
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Разбила нам вчера сердечки», «Ну звездочка!», «Пусть каждую девочку так любит папа», «Это очень трогательно», «Не могу перестать смотреть на реакцию Дениса», — написали они в комментариях.
Денис Кукояка и Василиса Кукояка (Фото: Инстаграм* @denisque)
Однако не все остались в восторге от «недетского текста» песни, которую исполняла Василиса. Исполнительница Инстасамка назвала происходившее «издевательством над семилетним ребенком».
«На фите семилетний ребенок, так же весь этот ад исполняется на ВТБ арене в центре Москвы. Что происходит? Почему ребенок в этом участвует? Почему ее родители на этом зарабатывают?», — выразила свое мнение артистка в Телеграм-канале.
Инстасамка выложила текст композиции, которую Василиса исполняла вместе с участниками группы. Рэп-исполнительница отметила, что в одном из куплетов присутствовала фраза «пенис большой».
Читайте также:
Пчела облюбовала Эмму Стоун на красной дорожке в Каннах
«Между нами была договоренность, что я умру первым»: муж сестры Александра Стриженова Елены Земляникиной рыдает у гроба
Молодая жена Петросяна собирается наказать тех, кто «пихал» ей в лицо микрофоны
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева